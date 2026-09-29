Fuerte choque en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Dos camionetas colisionan en Juárez y Enrique Díaz de León; hay 4 heridos

Un fuerte percance choque despertó a los vecinos de la colonia Americana en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante las primeras horas de este martes 29 de septiembre.

Dos camionetas chocaron de frente en el cruce de las avenidas Juárez y Enrique Díaz de León, dejando como saldo varias personas lesionadas y daños materiales.

Paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para dar los primeros auxilios a las vícitimas.

Esto es lo que sucedió durante la madrugada en Guadalajara.

Accidente en el centro de Guadalajara

Antes de las 4:00 de la mañana de este martes, los cuerpos de emergencia recibieron el reporte de un fuerte choque en el cruce de las avenidas Juárez y Enrique Díaz de León.

Al llegar a la zona, los rescatistas localizaron dos camionetas particulares de color gris con severos daños tras el choque.

Camioneta terminó contra un árbol

Debido a la fuerza del impacto, una de las camionetas involucradas salió proyectada hacia la banqueta y terminó chocando contra un árbol.

El accidente destruyó la parte de enfrente de los vehículos y dejó pedazos de autopartes tirados sobre la calle.

Atienden a personas heridas

Personal médico llegó al lugar para revisar a las personas que viajaban en ambos coches.

En la zona valoraron a cuatro ocupantes que resultaron con diversos golpes en el cuerpo.

Afortunadamente, los rescatistas confirmaron que las heridas no eran de gravedad y no ponían en riesgo la vida de los involucrados.

Autoridades resguardan la zona del accidente

La circulación en el cruce permaneció parcialmente cerrada mientras los paramédicos terminaban la atención médica y los bomberos limpiaban el aceite derramado.

Agentes de vialidad abanderaron el punto para prevenir otro percance mientras las grúas realizaban las maniobras para retirar las unidades.

Inician investigaciones para deslindar responsabilidades

Peritos de tráfico iniciaron las investigaciones correspondientes en el sitio para determinar cómo ocurrió el choque y señalar quién tuvo la culpa.

Las autoridades revisarán para esclarecer si alguno de los conductores se pasó el semáforo o circulaba a exceso de velocidad.