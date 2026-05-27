Convocan Marcha por persecución política contra Maru Campos

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) citara a comparecer a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos por el llamado “caso CIA”, simpatizantes, militantes del PAN y ciudadanos comenzaron a organizar marchas de apoyo en distintos puntos del estado.

La convocatoria surge en medio de acusaciones de persecución política y del avance de Morena en acciones legales y políticas contra la mandataria estatal.

¿Por qué citaron a Maru Campos ante la FGR?

La gobernadora deberá presentarse este 27 de mayo en instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez para rendir una entrevista en calidad de testigo.

El caso está relacionado con presuntas operaciones de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense durante un operativo contra el crimen organizado.

Además de Maru Campos, la Fiscalía también citó al exfiscal César Jáuregui Moreno, quien dejó el cargo tras señalamientos por posibles omisiones relacionadas con la presencia de agentes extranjeros en el estado.

La comparecencia ocurre mientras Morena impulsa acciones políticas y legales contra la mandataria estatal.

¿Dónde será la marcha en apoyo a Maru Campos?

La convocatoria ciudadana fue difundida para este miércoles 27 de mayo en dos municipios de Chihuahua.

Los puntos de reunión serán:



Ciudad Juárez : 9:00 de la mañana en las instalaciones de la FGR

: 9:00 de la mañana en las instalaciones de la FGR Chihuahua capital: 9:00 de la mañana en la sede de la FGR sobre avenida Universidad

Los organizadores pidieron a simpatizantes acudir para mostrar respaldo a la gobernadora antes de su comparecencia oficial.

Morena impulsa juicio político contra la gobernadora

La presión política aumentó luego de que Kenia López Rabadán informara sobre la recepción de una solicitud de juicio político contra Maru Campos.

El recurso fue promovido por diputados locales de Chihuahua y deberá ratificarse antes del 29 de mayo para que pueda iniciar el procedimiento correspondiente.

Por su parte, integrantes de Morena adelantaron que continuarán reuniendo firmas y promoviendo acciones contra la mandataria estatal. Incluso, algunos perfiles ligados al partido han llegado a calificar a la gobernadora como “traidora a la patria”.

PAN acusa persecución política contra Maru Campos

Tras conocerse el citatorio de la FGR, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, salió en defensa de la gobernadora y acusó al gobierno federal de utilizar instituciones para perseguir políticamente a opositores.

Romero aseguró que el caso se originó después de que el gobierno de Chihuahua desmanteló un narcolaboratorio y criticó que otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado no enfrenten consecuencias similares.

El dirigente panista comparó la situación con el caso de Rubén Rocha Moya, quien ha sido mencionado en investigaciones y señalamientos públicos relacionados con el crimen organizado.

Maru Campos denuncia uso político de instituciones

Hoy, Maru Campos publicó un video donde denunció que existe una estrategia coordinada en su contra. La gobernadora afirmó que ha recibido citatorios, enfrenta intentos de reabrir casos y ahora debe acudir nuevamente a una audiencia relacionada con una denuncia presentada por Javier Corral. “Todo está pasando al mismo tiempo, todo contra la misma persona”, declaró.

También acusó un supuesto “uso faccioso” del aparato del Estado para perseguir a quienes piensan diferente al gobierno federal. Pese a ello, aseguró que seguirá al frente de la administración estatal y que no dejará de trabajar por Chihuahua.