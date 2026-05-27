Tragedia en kínder: Ian Gael perdió la vida tras caer de un columpio dañado en Monclova

Hoy una familia le llora a un pequeño de apenas 6 años de edad, quien el lunes 25 de mayo asistió al jardín de niños, como de costumbre, sin imaginar que el colapso de unos columpios le robaría la vida a Ian Gael en Monclova, Coahuila.

Ian se encontraba jugando cuando una de las bases del columpio se vino abajo, y a pesar de que el menor fue trasladado de inmediato a Urgencias, no logró sobrevivir.

¿Qué le pasó al niño Ian Gael en Monclova, Coahuila?

Primeros reportes indican que el niño de 6 años se encontraba jugando en el área de columpios del kínder “María Helena Chanes”, ubicado en la colonia Cañada Sur.

Se desconoce si el pequeño estaba bajo supervisión de los docentes, pero de un momento a otro, el columpio colapsó, ocasionando que Ian Gael se golpeara la cabeza contra unas piedras perimetrales.

Tras el fatal accidente, fue llevado de emergencia al Hospital General Amparo Pape Benavides, pero ya no había nada que hacer, pues el menor perdió la vida durante el traslado.

Despiden a Ian Gael en Monclova, Coahuila

El dolor de la familia no tiene palabras. La madre de Ian Gael lo dejó en el kínder como cualquier día de la semana, creyendo que el pequeño estaba a salvo, pero alrededor del medio día la llamada llegó.

Familiares del pequeño denunciaron que sufrió un trauma craneoencefálico, pero aún así la ambulancia tardó en llegar, por lo que el menor fue llevado al nosocomio en un auto particular.

Por ello, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación bajo reserva, mientras que el pequeño fue velado la mañana de este 26 de mayo en una funeraria de Coahuila.

¿Negligencia o accidente? Suspenden clases en kínder de Monclova

Tras los hechos, todas las actividades escolares del plantel fueron suspendidas mientras la Fiscalía y las propias autoridades educativas llevan a cabo una investigación exhaustiva.

Lamentablemente, este caso no solo indigna, sino también preocupa por la falta de mantenimiento y las condiciones inseguras para los pequeños. Un espacio que se supone debería cumplir con todas las medidas de seguridad.

Con información recopilada por Info7, vecinos ya habían señalado problemas de mantenimiento y deficiencias visibles en las áreas recreativas del kínder, así como del jardín de la escuela.

Algunos mencionaron que tras la muerte de la persona encargada de limpieza y deshierbe, el kínder comenzó a deteriorarse, sobre todo en espacios que eran ocupados por los niños.

