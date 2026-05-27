Maru Campos recibe otro citatorio para comparecer por un caso cerrado y denuncia persecución política

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lanzó un fuerte mensaje en redes sociales luego de asegurar que enfrenta una “persecución política” por parte del gobierno federal y de integrantes de Morena.

A través de un video publicado en su cuenta de "X", la mandataria estatal afirmó que en las últimas semanas se ha activado “todo el aparato del poder” en su contra, con denuncias, citatorios y audiencias relacionadas con distintos casos judiciales. Campos aseguró que, pese a los procesos legales abiertos, no dejará de trabajar al frente del gobierno estatal.

¿Por qué Maru Campos dice que hay persecución política?

Durante su mensaje, la gobernadora señaló que recientemente recibió un nuevo citatorio para comparecer en la Ciudad de México por una denuncia presentada por Javier Corral.

La mandataria afirmó que el caso está relacionado con el intento de ejecutar una orden de aprehensión contra Corral por presunto peculado y desvío de recursos, situación ocurrida meses atrás y que provocó polémica nacional.

Según Maru Campos, distintos procesos legales se están activando de manera simultánea en su contra, lo que considera una acción coordinada. “Todo está pasando al mismo tiempo, todo contra la misma persona”, declaró. También aseguró que buscan reabrir investigaciones que, según ella, ya estaban cerradas.

Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible.



En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder.

Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en… pic.twitter.com/HsYeQd6qzj — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 27, 2026

Maru Campos acusa doble discurso de Morena

En su posicionamiento, la gobernadora acusó directamente a Morena y a la llamada Cuarta Transformación de utilizar un “doble rasero” en la aplicación de la ley.

Campos afirmó que mientras a opositores se les persigue, otras personas con señalamientos graves reciben protección política. “A otros que enfrentan señalamientos graves y documentados se les protege, se les libera y se les deja en paz”, dijo.

Además, mencionó nuevamente el caso del restaurante Gin Gin, episodio ocurrido en la Ciudad de México durante el intento de detención de Javier Corral, y criticó presuntos vínculos políticos del exgobernador, pero que en aquella noche del 14 de agosto del 2024, el exmandatario de Chihuahua fue rescatado por el entonces encargado de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, quien ahora es el vocero de la FGR.

¿Qué dijo Maru Campos sobre las investigaciones en su contra?

La gobernadora insistió en que enfrentará todos los procesos legales y aseguró que no se esconderá. “Voy a dar la cara. Yo no me escondo ni me esconderé porque nunca lo he hecho”, expresó.

También sostuvo que respeta las instituciones y que utilizará la ley para defenderse y defender a Chihuahua. Aunque reconoció la presión política y legal que enfrenta, afirmó que su administración continuará trabajando y entregando resultados.

Maru Campos cerró su mensaje enviando un mensaje a los habitantes del estado, a quienes aseguró que no se va a “doblar” ante la situación. “Seguiré trabajando al límite de mis fuerzas y capacidades por todas las familias de Chihuahua”, afirmó. Hasta el momento, autoridades federales no han emitido una postura oficial sobre las declaraciones de la gobernadora.

