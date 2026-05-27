Reemplacamiento gratis en Jalisco: esta será la costosa multa por circular sin placas a partir de junio

Mayo se despide junto con el programa estatal “Paquetazo 3x1” que permitía el canje gratuito de placas en Jalisco, por lo que será a partir de junio cuando se implementen multas costosas a quien circule con láminas antiguas o que no cuentan con código QR.

El tiempo se acaba, por lo que el Jefe del Servicio Estatal Tributario de Jalisco, Carlos Arias Madrid, llamó a todos los contribuyentes a realizar la sustitución de placas totalmente gratis, siempre y cuando cumplan con la verificación vehicular y el refrendo.

¿Cuándo termina el canje de placas gratis en Jalisco?

Luego de varias prórrogas, Jalisco confirmó que el programa concluye este viernes 29 de mayo, por lo que usuarios tienen menos de dos días para agendar su cita en línea o acudir directamente a las recauderias.

Con el fin de que las personas puedan realizar el trámite a tiempo, el jefe de la dependencia tributaria informó que se extenderán los horarios de atención en las Oficinas Recaudadoras, cerrando así hasta las 18:00 horas.

De igual forma, solo las personas que realizaron el pago del refrendo 2025 podrán recibir la sustitución de láminas, ya que en caso de no haber cumplido con este trámite, el usuario tendrá que pagar los recargos.

¿De cuánto será la multa por no cambiar las placas en Jalisco?

No hay plazo que no concluya, y en caso de no realizar el canje a tiempo, los contribuyentes pagarán hasta más de 4 mil pesos por multa y recargos a partir del 1 de junio.

Si desglosamos los gastos, tenemos que la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado contempla una multa de 20 a 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por circular con placas vencidas, lo que equivale a:



2 mil 300 a 7 mil pesos

A esto se suma que el costo del cambio de láminas asciende a 2 mil 500 pesos mexicanos , sumado al costo por la actualización en el Padrón Vehicular del Estado.

¿Cómo realizar el canje de placas gratis en Jalisco?

Todos los conductores que cuenten con láminas anteriores al año 2019, es decir que tengan estilo: Minerva, Gota o Maguey, si o sí deberán realizar el trámite. Pero antes de que entres en pánico, en Azteca Noticias te decimos los pasos a seguir:

En línea:



Agenda tu cita en: https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/

Elige el centro de atención, el día y horario.

Lleva tus documentos e imprime tu cita.

Presencial:

