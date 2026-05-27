Alcalde prófugo de Cuautla, Jesús Corona, promueve amparo contra orden de aprehensión por alianzas con el crimen organizado

El alcalde prófugo de Cuautla, Jesús Corona Damián, promovió un amparo a su favor para evadir la orden de aprehensión que existe en su contra por vínculos con el crimen organizado.

El político se convirtió en objetivo de las autoridades federales luego de que se realizara una investigación en contra de él y otros funcionarios y exfuncionarios públicos de Morelos, donde el pasado 20 de mayo se realizó una Operación Enjambre para detenerlos.

🚨 A casi una semana del "Operativo Enjambre" en Morelos... La presidenta del DIF municipal de Cuautla, Diana Laura Corona, ha dejado de presentarse a sus actividades públicas habituales pic.twitter.com/HGi0r3xM4e — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) May 27, 2026

Si tiene amparo, ¿puede ser detenido?

Jesús Corona Damián obtuvo una suspensión provisional por parte de un juez federal contra la orden de captura activa en su contra. No obstante, este recurso legal no anula la existencia del proceso judicial en su contra; la medida estipula que, si las fuerzas federales lo detienen, el alcalde prófugo debe ser presentado inmediatamente y de forma obligatoria ante el mismo juez que le concedió esta protección legal.

Fiscalía de delincuencia organizada mantiene investigación

La medida cautelar obtenida por los abogados del alcalde no frena la investigaciones que existen sobre hechos delictivos realizados en Cuautla.

La fiscalía especializada en delincuencia organizada mantiene abierta la carpeta de investigación en donde se le acusa de haber participado en reuniones de coordinación con un líder criminal conocido bajo el alias de "El Barbas", quien opera la zona oriente de Morelos, además de su presunta implicación en redes de extorsión.

Desaparece la presidenta del DIF de Cuautla, hija del alcalde

Al interior de la estructura del ayuntamiento, los trabajadores reportaron una segunda ausencia notable en las áreas base de la administración. Diana Laura Corona Rivera, hija del alcalde y encargada de la presidencia del DIF municipal, dejó de asistir a sus oficinas y canceló toda aparición en eventos comunitarios.

Hasta el momento, Diana Laura no ha presentado ninguna justificación médica o administrativa que aclaren cuál es su paradero.

Vinculan a alcalde de Cuautla con senador de Morena

En medio de la fuga del presidente municipal, se hicieron públicas algunas imágenes donde se observa a Jesús Corona Damián acompañado de otros dos presidentes municipales morelenses, actualmente procesados por extorsión, conversando con el senador morenista Víctor Mercado.

El legislador federal se desvinculó de los detenidos, a pesar del material visual donde se les ve posando amigablemente.

🚨 En medio de protestas y tensión política, el Cabildo de #Cuautla designó a Nancy Guadalupe Echeverría como alcaldesa interina en una sesión a puerta cerrada.



El nombramiento ocurre tras la fuga del alcalde Jesús “N”, investigado por presuntos vínculos con el crimen… pic.twitter.com/MROdb0zBDI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

El saldo que dejó la Operación Enjambre en Cuautla

La búsqueda del alcalde comenzó formalmente el pasado miércoles 20 de mayo de 2026, fecha en la que un operativo federal capturó a seis funcionarios locales de Morelos vinculados supuestamente con cárteles nacionales.

En Cuautla, la acción policial desarticuló la tesorería al arrestar a Horacio Zavaleta (secretario municipal), Pablo Adrián Portillo (oficial mayor) y Jonathan Espinoza (tesorero).