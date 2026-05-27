Desapareció Emmanuel Alexander Hernández Bautista en Ixtapaluca; activan Alerta AMBER

Emmanuel Alexander Hernández Bautista desapareció en Ixtapaluca, en el Estado de México, el 25 de mayo de 2026, por lo que la Fiscalía de la entidad emitió una Alerta AMBER para dar con su paradero.

El menor tiene 10 años de edad, mide 1.20 metros, tiene complexión delgada, 38 kilogramos de peso, cara alargada, tez morena clara, cabello lacio y negro, cejas semipobladas, ojos medianos de color café oscuro, labios gruesos, boca mediana y mentón oval.

El menor vestía un short color gris, playera blanca y tenis negros al momento de su desaparición. Emmanuel Alexander salió de su casa ubicada en la colonia Tlapacoya y desde ese momento, se desconoce su paradero, por lo que la Fiscalía del Edomex pidió la colaboración de la ciudadanía en caso de tener información que lleve a su localización.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/d29jbQMnsc — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 26, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más delicados de desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal objetivo es involucrar a la sociedad en la localización del niño o niña, con el fin de lograr su pronta recuperación en condiciones seguras.

Este sistema se apoya en la difusión masiva de información a través de distintos canales como radio, televisión, anuncios en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos que permiten recibir notificaciones en tiempo real.

Actualmente, el programa de Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos, lo que refuerza la cooperación internacional en casos de desaparición infantil.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER, es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas del día, durante todo el año.

Además, los familiares del menor deben presentarse ante el Ministerio Público correspondiente en su localidad para agilizar el proceso. Una vez que se confirma la falta de información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta se realiza de forma inmediata, permitiendo iniciar su difusión sin demoras.