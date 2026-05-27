“Se había casado": asesinan a prima de Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa

Cristal Avilés Sierra, prima hermana de Vidulfo Rosales, exabogado de los papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, fue asesinada este martes.

La víctima tenía 20 años de edad y, de acuerdo con una publicación en redes sociales hecha por el propio Vidulfo Rosales, fue asesinada cerca de las 17:00 horas cerca de Zapotitlán Tablas, Guerrero, cuando viajaba con su esposo.

¿Qué se sabe del asesinato de la prima de Vidulfo Rosales?

Cristal Avilés Sierra y su esposo regresaban de Alpoyeca, lugar al que fueron para comprar mangos que iban a vender en Huitzapula, zona donde vivían luego de haberse casado recientemente.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha informado detalles del caso y de la o las personas involucradas en este crimen nada se sabe.

Vidulfo Rosales condena asesinato de su prima; "me duele en los más profundo"

El exabogado del caso Ayotzinapa—el cual dejó en agosto de 2025—compartió un mensaje lamentando la muerte de su prima hermana y condenó los hechos expresando que este caso será una cifra más de una mujer asesinada en México.

"Prima hermana me duele en los más profundo del corazón tu irreparable pérdida en estas condiciones. No tengo palabras de consuelo para mis primos y Tía. ¿Qué delito cometiste para que cegaran tu vida? Solo querías vivir, luchar, buscar la vida, lícita y honestamente, pues, por eso fuiste a comprar tus mangos.

"Qué tragedia y pesadilla estamos viviendo. Mañana seguramente serás una cifra más de la violencia irracional que se vive en esa zona. Mientras los primos y mi tía sufrirán un dolor terrible por tu ausencia. De corazón, con la convicción y la claridad que me caracteriza. Ojalá las autoridades competentes hagan algo al respecto", escribió.

¿Por qué renunció Vidulfo Rosales como abogado de los papás de los 43?

Vidulfo Rosales renunció como el abogado defensor de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014, tras supuestamente ser invitado a colaborar por Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Con profundo pesar les informo que dejo de colaborar en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (...). Seguimos adelante sorteando las amenazas y presiones de los perpetradores hasta conseguir una porción de justicia. Aunque claro, falta mucho por recorrer, el horizonte aún es gris y no se vislumbran luces de verdad y justicia en lo inmediato”, expresó en su comunicado.