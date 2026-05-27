¡Le pusieron su alto! Adulto mayor frustra asalto con un machete en Huimanguillo, Tabasco

Cayó la “rata”, y no en sentido figurado. En redes sociales comenzó a circular un video donde se observa como un adulto mayor, totalmente harto de la inseguridad, logró frustrar el asalto a una tienda en Huimanguillo, Tabasco.

La acción heroica no pasó desapercibida, y es que el hombre no dudó en ayudar a la encargada de la tienda de abarrotes, a pesar de que el ladrón cargaba un arma.

VIDEO: Frustran asalto a tienda en Huimanguillo, Tabasco.

Los hechos ocurrieron la noche del 25 de mayo, cuando las cámaras de seguridad registraron cómo alrededor de las 19:00 horas llega un hombre, fingiendo ser un cliente.

En ese momento, la joven se encontraba atendiendo a otra persona, cuando de repente, el ladrón, quien viste de camisa negra y una gorra del mismo color, dice unas palabras inaudibles, para después sacar el arma.

Se pasa al lado de donde está la caja registradora y comienza a amenazar a la mujer para que le entregue todo el dinero. Todo esto, mientras el cliente que esperaba comprar observa sin saber qué hacer.

Del susto, la joven grita, lo que hace que el adulto mayor aparezca y con total calma comienza a alejarse, aprovechando que el asaltante está sacando el dinero. Con mucho cuidado se retira para que no lo vean, y de la nada regresa con un machete para someter al criminal.

El ladrón cae de la sorpresa, y tanto el adulto mayor como la encargada se abalanzan sobre él para inmovilizarlo y evitar que escape con el dinero.

¿Qué pasó con el ladrón en Huimanguillo, Tabasco?

Hasta el momento, se desconoce si el presunto ladrón fue entregado a la autoridades correspondientes, pues la corporación no ha brindado ninguna actualización.

No obstante, se espera que el video sirva de prueba para iniciar con una denuncia, ya que este tipo de criminales están acostumbrados a robar a negocios, aprovechando la impunidad que opera en la entidad.

En caso de que habitantes sean víctimas de este tipo de delitos, el Ayuntamiento pide que se realice la denuncia al número de emergencias 911 o directamente a Seguridad Pública con el número 917 101 5409, el cual cuenta con atención las 24 horas.

Robos en Tabasco: delito que va a la baja, pero ¿de dónde sacan las cifras?

Recientemente, el gobierno de Tabasco informó que en la entidad los delitos de alto impacto han ido a la baja, siendo el homicidio doloso uno de los que más ha disminuido con 40%, respecto a febrero de 2025,

En cuanto a los delitos como robo a casa habitación, robo de vehículo y robo a transeúnte también han disminuido con casi un 30% a comparación del año anterior.

Pero una vez más, las cifras siempre se quedan cortas con lo que realmente viven los mexicanos. Este tipo de asaltos a negocios es tan común, que muchas veces no denuncian por lo burocrático que resulta todo, o aún peor, porque saben que luego nunca dan con los responsables.

