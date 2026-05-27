Un niño le prende fuego al cabello de un adolescente con un encendedor ¿qué pasó con él?

Un acto de violencia protagonizado presuntamente por un niño ha generado indignación, luego de que se difundiera el momento en que prende fuego al cabello de un adolescente con un encendedor en una tienda de abarrotes en Jalisco.

Niño le prende el cabello a un joven

Un video difundido en redes sociales muestra un incidente ocurrido al interior de una tienda, donde un menor prende fuego al cabello de un adolescente utilizando un encendedor.

De acuerdo con la estampa de tiempo de la cámara de videovigilancia, los hechos se registraron el 22 de mayo a las 18:49 horas.

En la grabación, compartida en TikTok se observa al comerciante atendiendo a un joven detrás del mostrador.

En ese momento, un adolescente se encuentra de espaldas dentro del local. Instantes después, un niño con una playera color beige camina por detrás, saca un encendedor y lo acciona directamente sobre el cabello de la víctima, a la altura de la nuca. Otro joven que acompaña al menor presencia la acción sin intervenir.

Prenden fuego al cabello de un joven



Cámaras de seguridad captaron el momento en que un menor le prendió fuego al cabello de un cliente en una tienda. La víctima logró apagar las llamas y lo confrontó.



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Tras prender el fuego, el adolescente reacciona de inmediato, intentando sofocar las llamas con las manos. Posteriormente, sale de la tienda y confronta al grupo de menores. En un inicio dirige el reclamo a uno de ellos, quien señala al niño como responsable.

Ante la tensión y algunos empujones, el propietario del negocio interviene para separar a los involucrados.

Hasta el momento no se ha informado si hubo alguna intervención por parte de los padres del menor ni si se aplicaron medidas tras lo ocurrido.

Alumno asesina a balazos a dos maestras en preparatoria en Lázaro Cárdenas

Un ataque con arma de fuego al interior de la Preparatoria Anton Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, dejó como saldo la muerte de dos profesoras.

Los hechos ocurrieron en el plantel ubicado en la colonia Centro, lo que generó una rápida movilización de fuerzas de seguridad. Al llegar, elementos de la Policía Municipal y la Guardia Civil confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales.

Ataque en preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, deja dos maestras sin vida🚨



Un alumno de 15 años fue detenido tras presuntamente abrir fuego dentro del plantel.



Autoridades ya investigan el móvil del caso.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/wNM3B0vxCz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

En el lugar fue detenido un joven de 15 años, señalado como presunto responsable, a quien se le aseguró un fusil calibre 5.56 con cargador y más de 40 cartuchos útiles.

