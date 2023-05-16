¡Insólito! Maestra de Florida es investigada por mostrarle una película de Disney a sus alumnos

En TikTok, una maestra de Florida identificada como Jenna Barbee, publicó en video mediante TikTok en el que aseguró que es investigada por el Departamento de Educación por mostrarle a sus alumnos una película de Disney clasificada como birracial por las autoridades del estado gobernado por Ron DeSantis.

Barbee le imparte clases a los alumnos de quinto grado del colegio Winding Water, ubicado en la costa oeste de Florida, y asegura que a principios del ciclo escolar les pidió a los padres de los menores firmar una autorización para poder ver una serie de películas para complementar los temas que se abordan en clases.

“Soy una maestra que está bajo investigación del Departamento de Educación de la Florida por adoctrinamiento por haberles mostrado una película de Disney a mis estudiantes”, comentó la profesora.

¿Qué película de Disney causó que la maestra de Florida sea investigada?

La película que levantó las alertas de las autoridades del estado fue la película animada Mundo Extraño, misma que se estrenó en el 2022; sin embargo, pronto recibió la categoría PG, que establece que no es apta para los menores, pues tiene un personaje birracial y es de las primeras en abordar las relaciones entre personas del mismo sexo.

La prohibición surge por las leyes promulgadas a nombre del gobernador DeSantis, quien asegura que los temas son sensibles y no pueden ser tratados ante los menores, esto a pesar de que los padres de familia lo autoricen.

“Ayer se mostró la película Mundo Extraño en el aula de sus hijos. Si bien no se trata del argumento principal del film, hay partes de la historia que muestran a un personaje masculino expresando sus sentimientos por otro hombre. En el futuro, esta película no volverá a ser mostrada en clases; autoridades analizan el caso”, le informó la policía a los padres de familia.

Maestra de Florida alega que una madre de familia la denunció ante las autoridades por la película de Disney

En el video publicado en TikTok, Jenna Barbee, asegura que, a pesar de haber firmado con los padres de familia el permiso, una consejera educativa se mostró molesta y prefirió denunciar los hechos, por esta razón la maestra de Florida fue solicitada en una reunión pública con las autoridades del colegio y la madre identificada como Shannon Rodríguez.

"Un miembro de la junta escolar, un oficial electo con poder, que se supone debe llevar adelante su labor de manera no partidaria, puede presentarse en público diciendo que es Cristiana y que Dios la eligió como miembro de la Junta Escolar. Pero resulta que yo soy la que está adoctrinando a los niños por mostrar una película de Disney”, dijo la maestra de Florida.

Finalmente la investigación emitida por el Departamento de Educación, hace referencia a la Ley “No Digas Gay”, emitida por DeSantis, en la que los alumnos de las escuelas primarias no pueden discutir en las aulas los temas relacionados a la sexualidad.

