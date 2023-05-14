Maestra de Texas enseña español a sus alumnos con canciones de Peso Pluma y otros artistas latinos

Una maestra de Liberty City en Texas, tiene una manera muy peculiar de dar sus clases de español, ella les enseñ con canciones de Peso Pluma y otros artistas latinos. Entre las canciones que más utiliza para impartir su cátedra, se destacan la de "Ella baila sola" de Peso Pluma y Eslabón Armado, entre otros artistas latinos.

Elizabeth Coti es maestra de la preparatoria Sabine High School en el norte de Texas y a sus alumnos les enseña español con canciones del popular cantante de corridos tumbados, Peso Pluma entre otros artistas latinos.

La maestra Coti, nacida en Texas pero de familia de Guatemala, tiene cuatro años de experiencia frente a su grupo. Sus clases van dirigidas a estudiantes de preparatoria y es precisamente por eso que buscó nuevos y peculiares métodos para la enseñanza. Su objetivo es que sus alumnos aprendan español sin que les sea aburrido o frustrante.

Alumnos aprenden español con "Ella baila sola" de Peso Pluma

Ella encontró su fórmula para enseñar español mediante la música y el baile. En sus clases, es muy común que ponga las letras de las canciones en español y les pida a sus alumnos que las repitan.

Sus alumnos han aprendido bachata, canciones rancheras, reguetón y actualmente ya hasta escucha "corridos tumbados". Cabe señalar que este último género fue hecho a petición de sus alumnos.

La profesora Coti dice que:"Siempre pongo canciones, pero yo oí que Peso Pluma era grande ahorita. Y unos estudiantes me dijeron: -¿Puedes poner Peso Pluma? Porque siempre aprendemos con canciones en clase-".

De esta manera fue como la canción de "Ella Baila Sola” de Peso Pluma y Eslabón Armado, se escucha a todo volumen en el salón de clase de español en la escuela Texana.

En este salón de clases de español, los alumnos tienen gustos variados porque no solo escuchan a Peso Pluma, también aprenden español mientras cantan "Titi me preguntó" de Bad Bunny, "Amor Prohibido" de Selena y hasta canciones rancheras del extinto Vicente Fernández.

A la maestra Elizabeth Coti se le ocurrió subir un vieo de sus estudiantes mientras cancan "Ella Baila Sola" de Peso Pluma y desde entonces, más de 6 millones de personas han visto a sus alumnos de la clase de español mientras cantan uno de los éxitos de Peso Pluma.