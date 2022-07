Maestra le da clases a su papá y lo ayuda a graduarse de secundaria

Mérida, Yucatán.- Ernesto y Karla, padre e hija, también son alumno y maestra. Don Ernesto tiene 48 años de edad y se acaba de graduar de la secundaria. Su hija Karla quien es maestra de profesión le dio clases.

“Un día de broma me dijo hoy si voy a quedarme a clases y le dije que estaba bien y ese día, de verdad pasó, se quedó y así comenzamos”, dice entre risas Karla Coj Araos.

Video: Hombre se gradúa de secundaria con ayuda de su hija maestra

Para Ernesto Coj Medina no fue fácil y así explica cómo fue el proceso: “Al principio me sentía un poquito incómodo porque los compañeros de clase que tenía les llevaba hasta 20 años o un poquito más y prácticamente y era incómodo porque después de tantos años de haber cursado la secundaria que no la pude terminar porque en ese tiempo no habían tantas facilidades para apoyarme en la secundaria”.

Karla, la maestra, señaló: “Lo que fue sociales, naturales, comprensión de lectura, en un mes lo terminamos en casa pero matemáticas, que era más práctico, fue lo que más trabajo le dio”

Cómo vivieron el proceso

Durante 6 meses Karla escribió actividades matemáticas en su pintarrón y checó las notas de su papá.





Aunque acudían a clases presenciales en una escuela en Flamboyanes, desde casa reforzaban sus conocimientos.

“Yo si presionaba un poquito más a mi papá, más que a mis otros alumnos porque yo sentía que el daba más, el siempre me pedía ponme una actividad más, o quiero avanzar un poquito más, en este tema, ponme unos ejercicios más”, apunta Karla.

Pero al fin, Ernesto pudo obtener su certificado: “Fue una satisfacción muy grande no tanto para mí, el certificado de secundaria, sino el hecho de nunca imaginarme que mi propia hija me vaya a dar clases”.

Hoy Don Ernesto, está más motivado y pretende continuar sus estudios: “Ahora me están alentando que yo entre a la preparatoria y vamos a ver si más adelante porque ahora mi familia quiere que yo termine la preparatoria”.

De esta forma es como se cumplen los sueños y bien dicen que para el aprendizaje no hay límite de edad.