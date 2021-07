Los salva de perder ciclo escolar: maestro da clases con bocina móvil

“El mejor pago que tenía era llegar a mi casa y tener un mensaje de un niño que me daba las gracias, yo creo que no existe mejor recompensa y más para un maestro recibir un ‘gracias’, un ‘profe, lo quiero mucho’”, son las palabras de Christian Omar González, un profesor de la comunidad Francisco I. Madero, Coahuila, en donde decenas de niños corrían el peligro de perder el ciclo escolar por la pandemia.

“Los alumnos necesitaban que les llegará ese aprendizaje , cuando nos dicen que nos vayamos a casa, que nos ponen las clases en línea que por internet yo me di cuenta que acá no había internet” relata Christian, quien no tardó mucho en encontrar una solución.

Una de ellas fue aprovechar el sistema de perifoneo local de cada poblado: “Yo daba la clase desde la bocina dentro del carro , la bocina estaba afuera, yo estaba adentro y yo iba por los ejidos dando la clase” cuenta el entusiasta profesor.

Después, a Christian se le ocurrió que podría acercar las clases aún más, así que no se quedó de brazos cruzados y decidió pasar del perifoneo fijo al móvil.

“A continuación daré el trabajo del día de hoy de la asignatura de geografía” se escuchaba por cada ejido que recorría.

Los saludos para levantar el ánimo e interés de sus estudiantes siempre fueron cálidos a lo largo de toda la contingencia: “Hola, hola, a todos mis queridos alumnos del ejido el venado , del ejido el venado todos mis alumnos estamos aquí para la revisión de las actividades de geografía y vida saludable, recuerden mantener su sana distancia, sacar su cuadernito”.

Christian anunciaba el temario por la bocina, les mandaba tarea y pasaba a revisarlas en un sitio público, al aire libre, así fueron por mucho tiempo las jornadas de educación.

Una de sus alumnas, Camila Hernández cuenta: “Nos la mandaba por whatsapp y ya cuando se llegaba el mes o la semana venía a revisarla, hasta ahorita sí voy bien en calificaciones” .

Otro de los alumnos del profe Cristian relata que “las personas que no tienen para comprarse un celular o así, este el profe va y les regala uno y ya se pueden conectar a las clases”.

A la pequeña Fernanda, Cristian le obsequió un celular para que estuviera al pendiente de sus clases: “Aquí le traigo este celular, no es muy nuevo pero sí le va a servir, ahorita trae un chip , ahorita le mando mensaje de cómo lo va a trabajar y si no usted ya puede poner el suyo” le instruyó el profesor a la pequeña.

Los estudiantes son los más agradecidos con la labor del profesor, y es que cuentan que cada vez que acudía a los ejidos, les preguntaba por sus necesidades. Así fue como los pequeños se hicieron de televisores para poder ver las clases de la SEP; celulares , varias computadoras y tabletas electrónicas, también llegaron a sus manos, todo para que siguieran estudiando.

Ahora, ya con Semáforo Epidemiológico en verde, en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, las cosas han cambiado mucho, pues las clases ya son mixtas, unos alumnos están en línea y otros en el salón.

Pero hace un año la historia era otra, una historia en la que sin el amor por la enseñanza del profe Christian, el desenlace hubiera sido muy distinto.

