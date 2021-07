Video: Abuelo de Valeria agradece a quienes le ayudaron a adornar triciclo

Saltillo, Coah.- Don Guadalupe, el orgulloso abuelo de Valeria, la niña que se graduó del un kínder en Saltillo, Coahuila, narra para Fuerza Informativa Azteca cómo surgió la idea de adornar con globos su triciclo y participar en la caravana de graduación.

Abuelo de Valeria agradece a quienes le ayudaron a adornar triciclo

“Así nos mandó mi hija, no me dijo nada, nada más le van a entregar el diploma y la camisa del kínder, ahí ya nos apoyaron ellos, sí gracias, que nos apoyaron con eso, nosotros no teníamos para comprar los globos, para adornar, recuerda don Guadalupe.

Tres ruedas y un enorme corazón son lo único que necesitó don Guadalupe para demostrarle su gran amor a Valeria, su nieta de 6 años.

-¿Cuándo te graduaste todos tus amiguitos, estaban en camioneta adornados con globos y luego tu abuelito que hizo platicamos?

-Nos paseaba en el triciclo, responde tímida Valeria.

Las imágenes de don Guadalupe, compartidas a través de redes sociales, se volvieron vírales en cuestión de horas.

El contraste de los vehículos adornados con globos por el término del ciclo escolar con el humilde triciclo azul de metal lleno de óxido empujado por las manos ásperas de don Guadalupe, llamó rápidamente la atención de la gente en el ciberespacio, incluso algunos buscaron al abuelo y le entregaron ayuda, entre ellos un albañil, que le llevo todo para que le organizara una carne asada a la graduada.

-¿Cómo fue que arregló los globos, quién le ayudó?

-Ahí los mismos que iban en los carros, agarraron globos y cintas para pegarle al triciclo para poder adornar lo bien que se viera mi nieta y que la retratarán.

De oficio pepenador

Don Guadalupe es pepenador, vive al día para apoyar la manutención de sus dos pequeños nietos, uno de ellos Valeria y es que el dinero que gana su hija, madre de los dos hermanitos, lo destinan para los gastos médicos.

-¿La situación económica está difícil?

-Pues sí está difícil para mí porque ya me cansé de estar juntando, quiero un trabajo si hay por ahí, porque si sacó, sí sale, pero muy poco.

-¿Qué es lo que junta?

-Botella, cartón, botes de aluminio, lo que encuentre, todo para ayudar mi familia, mi esposa, y mis nietos, mi hija, asegura Guadalupe.

Las limitantes económicas no impidieron que el abuelo, lograra que su nieta se graduara y festejara este día.

-¿Estabas tú contenta cuando tu abuelito te traía en el triciclo Valeria?

-Sí

-¿Por qué, platícanos?

-Porque él me ayudaba a estudiar.

-¿Él te ayuda a estudiar? ¿Quieres a tu abuelito?

- Y a mi mamá y a mi abuela, dice risueña Valeria.