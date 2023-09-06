“Te recordaremos”: Maestra se quita la vida en Corea del Sur y detona huelga de colegas

Una profesora de primaria en Corea del Sur, de 23 años de edad, se quitó la vida en julio pasado, debido a que se había sentido presionada ante el acoso de los padres de familia. El 3 de julio, la docente escribió en su diario que quería “dejarse ir”.

Sin embargo, dos semanas después, sus compañeros de profesión la hallaron sin vida en un clóset de su salón. Las autoridades señalaron que supuestamente se quitó la vida por una razón amorosa, lo cual detonó la inconformidad de los docentes.

Profesores colocan flores en la protesta por la muerte de una de sus colegas en Corea del Sur.|Reuters.

Apenas este lunes 4 de septiembre de 2023, los profesores declararon una huelga y realizaron manifestaciones en Seúl, ya que no se sienten seguros al frente de un grupo, debido a las crecientes presiones de los padres.

Alrededor de 50 mil docentes se reunieron porque ante la situación como la que vivió la profesora “nada ha cambiado en al campo de la educación”, aseguró Ahn, un docente organizador de la protesta, quien declaró a la agencia Reuters que sólo quería que le identificaran por su apellido.

Varios de los manifestantes portaban pancartas con la frase “Te recordaremos, profesora”, en referencia a la maestra que se quitó la vida en julio pasado. Además, dejaron flores y mensajes en un altar en una escuela primaria en Seúl. Miles de estos profesores se declararon en huelga.

Another massive rally has started in front of South Korea's national assembly and nationwide to mourn the recent deaths of fellow teachers distressed by abusive parents and students, and to call for improved rights. Many have taken leave, gov has warned of disciplinary actions. https://t.co/BjhRHTsl7i pic.twitter.com/aBwJRXxImz — Raphael Rashid (@koryodynasty) September 4, 2023

¿Qué decían los mensajes de la profesora en Seúl?

A través de su diario personal, la profesora, quien no es identificada, escribió que debido a la presión que sufría quería “dejarse ir” y además señaló que incluso tenía una presión que se representaba de forma física.

“Siento una presión muy fuerte en el pecho. Me ahogo. Siento que me voy a caer. Ni siquiera sé dónde estoy”, escribió la docente el 5 de junio de 2023, de acuerdo con la BBC.

🇰🇷Hundreds of thousands of teachers are protesting in South Korea after the suspected suicide of a teacher that was widely blamed on the burden on educators in a country notorious for its high-pressure education system. pic.twitter.com/WTPvNyituq — deez nutzz news🛜 (@HVincent84) September 6, 2023

¿Por qué protestan los profesores?

Los profesores de Corea del Sur exigen protección, ya que diversos padres y estudiantes los acosan debido a supuestos casos de maltrato cometidos por los docentes.

Una ley expedida en 2014, referida al bienestar infantil, menciona que los profesores acusados de abuso infantil deberán ser despedidos de forma inmediata. Incluso en la mitad de los casos, los maestros son amenazados con denuncias por dicho delito, aseguró la Federación Coreana de Asociaciones de Maestros.

Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ponen a Corea del Sur entre los países con más suicidios, con una tasa de 18 muertes por cada 100 mil habitantes en el año 2019.

