Singapur despenalizará las relaciones sexuales entre hombres

El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, anunció que despenalizarán las relaciones sexuales entre hombres, quienes podían ser condenados hasta dos años de cárcel; sin embargo, aclaró que el matrimonio se mantiene solo entre un hombre y una mujer.

“Creo que es lo correcto, y algo que la mayoría de lo singapurenses van aceptar. Aunque seguimos siendo una sociedad ampliamente conservadora, las personas homosexuales ahora son mejor aceptadas en Singapur, especialmente entre los singapurenses más jóvenes”, dijo el primer ministro durante un discurso televisado.

Lee no especificó cuándo se llevará a cabo la derogación de la sección 377 A del código penal de Singapur, que castiga con hasta dos años de cárcel a los hombres que cometan "cualquier ultraje contra la moral pública" con otro hombre, sin mencionar las relaciones entre mujeres.

La 377 A es una prohibición que tiene origen en el periodo colonial británico y desde hace varios años la comunidad LGTBI de Singapur lucha por su derogación, con más ahínco desde que India la eliminó en 2018.

El anuncio llega 15 años después de que el Parlamento debatiera por última vez la Sección 377A en 2007, cuando decidió que la ley se mantendría pero no se aplicaría activamente.

Comunidad celebra el anuncio del primer ministro de Singapur

"Es sólo un pequeño paso", dijo Andre Ling, de 44 años, desde su casa en la ciudad-Estado donde vive con su marido australiano y su hijo de dos años.

"Pero más allá de eso, si vas a tener una familia o quieres casarte y quieres estar en Singapur y que te traten con igualdad, eso no va a suceder".

Ling se casó con Cameron Sutherland, de 47 años, en Australia, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Pero su matrimonio no está reconocido en Singapur, por lo que no pueden optar a ciertos privilegios que se conceden a las parejas casadas, como las viviendas subvencionadas.

Singapur finalmente acaba con la discriminación a la comunidad

Singapur se convierte en el último país asiático que está más cerca de acabar con la discriminación de los miembros de la comunidad LGBTQ, con la despenalización por mantener relaciones sexuales.

India eliminó en 2018 una prohibición de la época colonial sobre las relaciones sexuales entre hombres, y Tailandia se ha acercado recientemente a la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo.

Singapur es una sociedad multirracial y multirreligiosa de 5.5 millones de habitantes, de los cuales alrededor del 16 por ciento son musulmanes, con grandes comunidades budistas y cristianas. Tiene una población predominantemente china con importantes minorías malaya e india, según el censo de 2020.