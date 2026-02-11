Alerta por mala calidad del aire esta semana en CDMX: ¿Se podría activar contingencia ambiental?

¡A guardar el auto! La calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) podría empeorar hasta el punto de activar una contingencia ambiental atmosférica por ozono en los próximos días, advirtió la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Por qué empeorará la calidad del aire esta semana en CDMX?

A través de un boletín, la CAMe y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM prevén que hasta el 15 de febrero se pueda generar una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que generará cielos despejados y radiación solar intensa en la capital.

Desde el martes 10 de febrero, las temperaturas estarán por encima de lo normal para esta época del año y se pronostica viento débil durante miércoles y jueves, aumentando ligeramente hacia el fin de semana.

Estas condiciones favorecen las reacciones químicas que producen ozono, especialmente en las horas centrales de la tarde, pudiéndose alcanzar valores por encima de 150 partes por billón (ppb).

Cuando esto ocurre, se puede declarar una contingencia ambiental para proteger la salud de la población, activando el Doble Hoy No Circula.

¿Qué es una contingencia ambiental y cuándo se activa?

En la ZMVM, la contingencia ambiental se activa cuando los niveles de contaminantes superan ciertos umbrales establecidos por autoridades. Los principales contaminantes que disparan la alerta son:



Ozono (O3)

Partículas PM2.5 y PM10

Dependiendo del caso, se pueden activar diferentes fases de contingencia:



Fase 1: ozono >155 µg/m³ o PM2.5 >65 µg/m³

Fase 2: niveles extremos >190 µg/m³ de ozono, con restricciones más estrictas

Una vez que se activa la Fase 2, incluso las motocicletas dejan de circular en la Zona del Valle de México.

Consulta el boletín informativo sobre la calidad del aire en la ZMVM durante la semana del 9 al 15 de febrero de 2026.



Más información: https://t.co/GmVMNxJkVU — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 9, 2026

Recomendaciones de salud para esta semana

Con el fin de proteger la salud de niños y adultos mayores, la CAMe recomienda: