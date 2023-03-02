Malala compite por Oscar con documental corto ‘Stranger at the Gate’

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, irá a los Oscar. La activista es productora ejecutiva del cortometraje documental 'Stranger at the Gate'.

Distribuida por la revista New Yorker, el documental cuenta la historia de Mac, cuya visión de la comunidad musulmana cambia radicalmente cuando la miembro de la comunidad Bibi Barhami le presenta su cultura con amabilidad.

"Es muy importante que hablemos de conexiones, hablemos de la importancia de nuestros valores, incluida la compasión y la bondad hacia los demás", dijo Malala a Reuters en el almuerzo de los Oscar el 13 de febrero.

Yousafzai se mostró entusiasta al señalar que el miedo y la discriminación no se limitan a la comunidad retratada en el documental.

I am so proud to be part of the Oscar-nominated short documentary STRANGER AT THE GATE, a story of compassion and kindness that will leave you feeling inspired.



Watch it now on the @NewYorker: https://t.co/y96kCEmJpc pic.twitter.com/pqo0IHwcvU — Malala Yousafzai (@Malala) February 21, 2023

“Las minorías, las comunidades vulnerables enfrentan esto día a día en función de su identidad, ya sea el color de su piel, su género, su religión”, dijo Malala. "Esto es tan importante que difundimos el mensaje de este documental y creo que espero que la gente inicie una discusión sobre el papel de las percepciones de los medios y las instituciones también y espero que también veamos un cambio".

La película le habló a Malala porque le recordó a su padre, Ziauddin Yousafzai, quien también es activista de la educación.

"Cuando pienso en el papel de Bibi, me recuerda a mi padre. Le preguntaron sobre la islamofobia y por qué se retrata negativamente a los musulmanes y su respuesta fue que en lugar de conocer a un musulmán a través de lo que ves en la pantalla de tu televisión, debes ir y llamar a la puerta de tu vecino musulmán, habla con ellos, pasa tiempo con ellos, cena con ellos, ten una conversación y se aplica a todos y eso es lo que hizo Bibi. Ella invitó a Mac. Ella dijo: hablemos, cenemos, hagamos pasar un tiempo juntos. Ahí es cuando te das cuenta de que tienen mucho más en común, tienen los mismos valores, tienen la misma compasión y eso lo cambia todo”, dijo sobre los personajes de 'Stranger at the Gate'.

En 2012, la joven de 25 años sobrevivió a un disparo en la cabeza de un talibán paquistaní después de que fuera atacada por su campaña contra los esfuerzos del Talibán para negar la educación a las mujeres. Posteriormente se convirtió en la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz por su defensa de la educación.

Los ganadores de los Oscar se anunciarán el 12 de marzo.

