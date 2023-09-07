Tiburones atacan y destruyen catamarán inflable con 3 pasajeros a bordo en Australia

La Seguridad Marítima de Australia (AMSA) rescató a tres personas que viajaban a bordo de un catamarán inflable después de que un grupo de tiburones atacó la embarcación y la destruyó.

En redes sociales circuló un video del momento en que un marinero ruso hizo una llamada de emergencia para informar que su pequeña embarcación había sido dañado por varios tiburones.

“Hemos estado intentando todo el día para ver si podemos reparar el catamarán después de haber sido atacado por un cortador de galletas (tiburón) por la noche”.

El ataque ocurrió el pasado 3 de septiembre, presuntamente a las 22 horas, tras lo cual la velocidad bajó drásticamente y el globo de popa izquierdo se convirtió en una bolsa, no obstante, lograron pasar la noche a salvo.

|Reuters

¿Cómo fue el rescate de tres personas a bordo de un catamarán inflable?

Los equipos de rescate respondieron a primera hora de la mañana del miércoles a una baliza de posicionamiento de emergencia registrada en el Tion.

En la llamada reportaron un catamarán inflable de nueve metros de eslora que realizaba una expedición alrededor del mundo. El yate estaba ubicado a unos 835 kilómetros al sureste de Cairns en el Mar del Coral.

AMSA solicitó la asistencia de un transportista de vehículos con bandera de Panamá, el cual realizó con éxito el rescate.

Los pasajeros rescatados fueron dos ciudadanos rusos y un francés, quienes resultaron ilesos. El objetivo de estos marineros era promover Rusia y Siberia, su viaje a través del mundo comenzó hace 10 años.