“La casa del terror”: rescatan a decenas de perros y gatos entre restos y basura en Michigan

Un impactante caso de presunto maltrato animal genera indignación en Michigan, luego de que autoridades rescataran 61 perros y tres gatos con vida de una vivienda que fue catalogada por los propios rescatistas como la “casa del terror”.

¿Qué encontraron las autoridades dentro de la “casa del terror” en Michigan?

De acuerdo con información confirmada por corporaciones de rescate animal y autoridades locales, los animales sobrevivientes vivían hacinados entre basura, heces y extremas condiciones insalubres.

Sin embargo, el hallazgo más perturbador fue el descubrimiento de al menos 26 perros y un gato muertos, algunos de ellos dentro de bolsas, lo que evidenció un escenario prolongado de abandono, además de negligencia.

Las condiciones al interior del inmueble eran tan severas que los rescatistas tuvieron que turnarse para ingresar, debido a los fuertes olores, además de riesgos sanitarios presentes en el lugar.

¿Cuál es el estado de los animales rescatados en Michigan?

Las mascotas sobrevivientes fueron trasladadas de inmediato a centros veterinarios y refugios, donde reciben atención médica especializada, evaluación nutricional, además de los cuidados para tratar infecciones, deshidratación y posibles enfermedades derivadas del abandono prolongado ante este nuevo caso de maltrato animal en Michigan.

Veterinarios y especialistas en bienestar animal señalaron que varios de los perros presentan signos de desnutrición y estrés severo, aunque su estado se reporta estable tras las primeras intervenciones.

¿Habrá responsables por este caso de maltrato animal en Michigan?

Las autoridades informaron que la investigación continúa abierta por presunto maltrato animal, un delito que en Michigan puede conllevar sanciones penales graves, especialmente cuando se demuestra crueldad extrema o muerte de animales.

Hasta el momento, no se ha informado acerca de personas detenidas, aunque el inmueble permanece bajo resguardo y se analizan evidencias para deslindar responsabilidades.

Este caso vuelve a encender el debate acerca de la supervisión de la tenencia responsable de mascotas y la necesidad de denunciar a tiempo cualquier señal de abuso; ¿estamos haciendo lo suficiente como sociedad para proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos?