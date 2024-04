“Ella tenía que sufrir pudriéndose en la cárcel": Mamá de Camila sobre linchamiento de feminicida

Margarita Ortega, mamá de Camila, la pequeña de 8 años secuestrada y asesinada en Taxco, Guerrero, se refirió al linchamiento de Ana Rosa “N”, presunta feminicida de la niña y dijo lo que ella quería para la mujer que murió luego de ser agredida por una turba.

La mamá de la niña se refirió al linchamiento de los presuntos agresores de su hija y aseguró que a diferencia de lo que piensa la gente, ella no quería que la agresora muriera linchada por la gente.

“Con la señora Ana no estuvo en mis manos, la gente ya estaba cansada tenían una noche ahí sin dormir, parte de la tarde también ya estaban cansada. Yo ni siquiera estaba ahí y no era lo que yo quería, no era lo que quería yo la quería viva, la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo voy a sufrir pero ella pudriéndose en la cárcel por lo que le hizo a una niña, una niña que lo único que hacia era querer a su hija. Esto se salió de las manos”, declaró tras el sepelio de su pequeña.

“Yo no tuve la culpa"; responde mamá de Camila

Por otra parte, la madre de la pequeña aseguró que ella no tuvo la culpa de la muerte de su hija como dio a entender el secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Vázquez.

Margarita Ortega dijo que su único error fue confiar en personas con las que antes ya había convivido su hija, pues según contó en varias ocasiones Camila iba a jugar a la casa de la hija de Ana “N” y también su amiga visitaba su casa.

“No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija. Yo simplemente confié en su amiga, no es la primera vez que iba a jugar con ella, incluso la niña también venía a mi casa. El único pecado de mi hija fue querer mucho a esa niña y a su mamá, dijo.

Y agregó que desafortunadamente “confié en las personas equivocadas porque me dieron una cara diferente a mi”.

Cabe recordar que el jueves 28 de marzo, el cuerpo de Camila Gómez fue hallado en un paraje cerca de la caseta Zacapalaco, en los límites de Guerrero y el estado de Morelos.

Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes comprobaron la identidad de la niña que estaba dentro de una bolsa de plástico negra.

El cuerpo de la pequeña Camila fue trasladado al Servicio Médico Forense de Iguala, en donde se le realizó la autopsia de ley correspondiente, la cual determinó que murió pos asfixia.

La mamá de Camila agradeció el cariño que la gente mostró a su hija y su familia:

“Estoy agradecida con la gente, yo no me esperaba el cariño de tanta gente que estuvo para mi niña, la verdad yo no me imaginaba ni siquiera que iba a pasar esto lo que le pasó a mi niña y no es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija no solo tengo una tengo tres,no es mi culpa yo siempre estuve al pendiente de ella y la gente que me conoce lo sabe, yo simplemente confié en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella”, insistió.