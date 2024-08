VIDEO: Mamá se reencuentra con su hija recién nacida, a quien se la arrebató el DIF en Hidalgo

El pasado domingo 28 de julio, trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Hidalgo ingresaron a un hospital de Pachuca, con una orden judicial en mano, para resguardar a una niña recién nacida, debido a que le habían detectado a la madre un trastorno depresivo.

Nancy Jureny Olvera, mamá de la pequeña, aseguró que entró una persona del juzgado y se llevaron a su hija, por lo que de inmediato recorrió el temor de que todo fuera un montaje y que en realidad haya sido robada; sin embargo, se confirmó el resguardo del DIF y comenzó toda una movilización por parte de familiares para recuperar a la niña.

El nombre de la enfermedad que presuntamente padece Nancy es distimia; por lo que solo pudo tener unas horas en sus manos a su bebé, por lo que su familia se unió y durante la tarde del viernes 2 de agosto, todos bloquearon la carretera México-Pachuca para exigir justicia que regresen a la bebé.

FIA capta el momento en que madre e hija se reencuentran en Hidalgo

Tras dos horas de caos, autoridades del DIF Hidalgo llegaron con la familia de Nancy Jureny para intentar llegar a un acuerdo, pues le habían quitado a su bebé apenas unas horas después de haber dado a luz. Afortunadamente, llegaron a tres puntos clave, entre los que destacó la convivencia entre la madre e hija.

Mamá se reencuentra con su hija recién nacida en Hidalgo, tras arrebato del DIF en Pachuca | Foto: FIA

Nancy ingresó más de dos horas para convivir con su bebé y se dijo feliz por haber podido estar con su pequeña, a quien finalmente pudo registrar oficialmente bajo el nombre de Camila, ya que ni eso había podido realizar.

“En cierto punto me preocupa, porque solo es verla. No me imagino que ya me la den... Tengo miedo de que no se solucione”, señaló Nancy Jureny ante los micrófonos de FIA; sin embargo, se abrió una ventana de luz para que se resuelva este problema.

El DIF encontró una red de apoyo en la familia de Nancy, por lo que se abrió una nueva investigación para que se pueda asegurar la correcta vivienda de la recién nacida con su mamá; mientras tanto, ya buscan una medida cautelar para regresar a la pequeña con su familia lo más pronto posible.