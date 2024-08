DIF arrebata a bebé recién nacida de su madre en Hidalgo; ¿cuál es la razón?

Nancy tuvo a una niña y tan solo unas horas después, le quitaron a su bebé recién nacida en pleno hospital. Después de investigar, supo que fue el DIF de Hidalgo, y lo hizo con el argumento de que no era apta para cuidarla.

Una orden judicial para garantizar el derecho a la niñez, alimentada de falta de comunicación, creó confusión e incertidumbre en Pachuca, Hidalgo.

Todo comenzó cuando personal del DIF estatal se presentó al hospital materno. Solo la madre fue notificada. “Entra una persona de un juzgado con una orden de un juez y me dice que se iba a llevar a mi bebé, porque había una orden de resguardo por su seguridad, y pues que se la tenía que entregar al personal de la Procuraduría para que se llevaran a una casa cuna”, relató Nancy Jureny Olvera, mamá de la recién nacida.

La madre temía que le hayan robado a su bebé

La mujer confundida aún, a horas de haber dado a luz, temía que fuera un engaño y hubieran robado a su bebé. Recurrió a las redes sociales para pedir apoyo. Los minutos pasaban y las dudas crecían.

Hasta que el DIF Hidalgo confirmó que la menor estaba a su resguardo en la casa cuna. Explicaron que en las visitas prenatales detectaron un trastorno en la madre conocido como distimia, un trastorno depresivo persistente que al menos dura 2 años.

“Esta fue una medida necesaria, porque ella no está en posibilidad de asumir ese cuidado. El niño no es susceptible de adopción. La medida fue ratificada por el juez de control por un término de 60 días”, explicó Laura Karina Jiménez Lara, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Familia DIF Hidalgo.

Nancy Jureny Olvera señaló que las autoridades argumentaron que ella no es capaz de tener a su bebé para cuidarlo. “El papel que ella me lee solo me lo muestra, me lee la parte donde dice que por mi padecimiento emocional no puedo tener a mi bebé", dijo.

La madre tiene 60 días para demostrar que puede cuidar a su bebé

La orden judicial basada en dictámenes médicos, otorga 60 días la custodia provisional a la casa cuna del DIF en Hidalgo. Es el mismo tiempo que tendrá Nancy para demostrar que está apta física y mentalmente para cuidar a su bebe. De lo contrario, será entregada a sus familiares que también deberán garantizar el buen cuidado de la menor.

¿Qué es la distimia?

Se trata de un trastorno depresivo moderado pero persistente, es decir, un tipo de depresión que se inicia en la infancia o la adolescencia. Quienes la padecen también pueden tener episodios de depresión mayor en algunas ocasiones.

¿Cuáles son los síntomas de la distimia?

Los síntomas son sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad y “vacío”, menor capacidad para concentrarse, pensar, y tomar decisiones, entre otros. El tratamiento es clave para la recuperación ya que afecta a las mujeres dos veces más que a los hombres.