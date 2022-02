AMLO: Movimiento de Ayotzinapa fue infiltrado por la delincuencia

El movimiento de normalistas de Ayotzinapa fue infiltrado por la delincuencia organizada, señaló en la conferencia mañanera de hoy 7 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y no descartó que detrás de los hechos en la Autopista de El Sol estén personas del crimen.

Tras calificar como muy grave que los normalistas de Ayotzinapa aventaran un tráiler contra elementos de la Guardia Nacional (GN) en la Autopista de Sol porque pudo haber una tragedia y muchos muertos, el mandatario hizo un llamado a los estudiantes a dialogar y pidió a los padres de los jóvenes intervenir en el tema y le ayuden.

Se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta en un edificio de turismo y eso lo detuvo porque había puestos y comerciantes, iban a perder la vida muchos. Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa, para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas.

Al ser cuestionado sobre si considera si detrás de la agresión están personas infiltradas en el movimiento, AMLO dijo que no lo descarta porque es una región donde hay delincuencia organizada, aparentemente luchando por causas justas.

Recordó que el revolucionario lucha por ideales y no por la destrucción: “no puede haber rebelde sin causa” y que ya dio a instrucción de que los reciban, porque “también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento, eso a lo menos ni ellos lo saben y por eso lo estoy planteando y le pido a sus papás que nos ayuden”.

El mandatario pidió a los padres de los nomalistas estar al pendiente de sus hijos, hablar con ellos porque ese no es el camino.

“Nosotros no somos represores, se tomó esa decisión de que no se tomen las casetas porque ya era una situación insoportable, la Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad, sin armas, salieron muchos heridos pero no se puede actuar de esa forma”, indicó el mandatario.





AMLO confió en que los estudiantes de Ayotzinapa depondrán esa actitud y les sugirió “que no le hagan juego a la derecha, al conservadurismo”, además de que no se dejen manipular por nadie, y menos por la delincuencia llamada ‘organizada’ o de cuello blanco”.

AMLO a normalistas: “Nada de extremismos”

El presidente AMLO dijo que los conservadores “están como zopilotes” esperando que pase una tragedia para culpar a los jóvenes o que el gobierno los reprima y por ellos les pidió “no tocarse los extremos, nada de extremismo, se puede luchar por lo ideales sin violencia”.

Les recordó que si les faltan recursos, para eso hay becas que se merecen por ser estudiantes pobres y recordó que se está realizando la investigación de quién está detrás de la agresión con el tráiler.