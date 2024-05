¿De qué trató la mañanera de este jueves 16 de mayo? Resumen minuto a minuto

Este es el minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este jueves 16 de mayo de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de este jueves 16 de mayo de 2024?

Apagones en la República Mexicana

El director de la Comisión Federal Electricidad (CFE) reconoció que por tres días hubo “apagones” preventivos en el país: “Se resolvieron ya totalmente, esos tres días tuvimos un día que opero perfectamente en la noche y cuando existe la mayor demanda electricidad. Tuvimos incapacidad de atacarlo con ciertos cortes de electricidad que duraron una hora”.

#EnLaMañanera | El director de la Comisión Federal Electricidad reconoció que por tres días hubo #apagones en el paíshttps://t.co/5pL0w36Kn6 pic.twitter.com/upvwTSOsTM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 16, 2024

Elecciones 2024

El mandatario afirmó que faltaban 16 días para las elecciones presidenciales y que todo se ve bien, incluso, que era menos intensa que la del 2018: “Está fresa”, dijo.

#EnLaMañanera | En medio del proceso electoral para renovar la Presidencia de México y el Congreso, el presidente @lopezobrador_ hizo alusiones a su movimiento https://t.co/5pL0w36Kn6 pic.twitter.com/Bm1ynes5ai — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 16, 2024

AMLO le responde a Xóchitl Gálvez sobre izar la bandera

Así respondió al presidente López Obrador a la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, quien le pidió al presidente López Obrador que se coloque la bandera nacional en el Zócalo este domingo: “Va a estar la bandera el domingo y no hay mala intención, no hay mala fe y la bandera es de todos los mexicanos porque es nuestro símbolo y vamos a mantener las rejas, pero no los que se vayan a manifestar del candidato del partido; hay mucho provocador extremista y los extremos se tocan”.