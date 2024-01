¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del miércoles 24 de enero de 2024

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este miércoles 24 de enero de 2024, la cual se llevó a cabo desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, CDMX.

AMLO destacó que en la conferencia matutina se informaría sobre la distribución que hace la Secretaría de Marina (Semar) al desarrollo del país.

Por su parte, el almirante Rafael Ojeda, titular de la Semar, señaló que la institución realiza labores todo para el beneficio del pueblo.

AMLO destaca la reforma que enviaría para que se elijan ministros y magistrados

El presidente López Obrador destacó nuevamente la reforma que enviará el próximo 5 de febrero para que se elijan con voto popular a los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial.

AMLO se lanza contra la familia Ballesteros

AMLO señaló que es un abuso y acto de prepotencia que la familia Ballesteros controle los contratos para la distribución de agua potable en algunas regiones de Quintana Roo.

AMLO habla sobre el video de mujeres del pueblo indígena Wixáritari

El presidente López Obrador se refirió al video de mujeres del pueblo indígena Wixáritari donde pide ayuda a un líder criminal para que sean liberados del delincuente conocido como ‘El Rojo’ en Jalisco.

“Hay ver la autenticidad de esos videos porque no se sabe quién los sube en la red y no caer en trampas. No tenemos ninguna solicitud para mejor caminos”.