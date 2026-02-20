275 días sin respuestas: Se cumplen 9 meses del asesinato de Jimena y José, colaboradores de Clara Brugada

A 275 días del doble homicidio que sacudió a los primeros mandos del Gobierno de la Ciudad de México, la impunidad y el silencio siguen marcando el caso de manera preocupante. El 20 de mayo de 2025, Jimena Guzmán y José Muñoz, dos de los colaboradores más cercanos y de mayor confianza de Clara Brugada, fueron asesinados a tiros.

Nueve meses después de este ataque armado directo que les costó la vida, el expediente judicial permanece estancado en las oficinas de la Fiscalía capitalina, dependencia que hasta el momento ha sido completamente incapaz de dar respuestas contundentes o de señalar a los responsables de ordenar el crimen.

#DíasDeImpunidad 🔵Se cumplen 9 meses de silencio



Hoy se cumplen 275 días desde aquel 20 de mayo de 2025 . Jimena Guzmán y José Muñoz fueron ejecutados, y hasta hoy, no hay respuestas.



¿Dónde está el autor intelectual del asesinato de los colaboradores?

A pesar de la extrema gravedad de los hechos y del alto perfil de las víctimas dentro de la administración, la investigación oficial no muestra avances públicos significativos ni resultados tangibles. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha mantenido un hermetismo prolongado que hoy genera muchas más dudas que certezas frente a la ciudadanía y los medios de comunicación.

Hasta el día de hoy, las autoridades encargadas de procurar justicia en la capital no han dado un solo nombre ni han presentado una línea de investigación oficial sólida sobre quién es el responsable intelectual de este doble homicidio. Se tiene el registro exacto de que el plomo letal alcanzó a Jimena Guzmán y José Muñoz aquella mañana de mayo, pero la autoridad correspondiente sigue sin responder la pregunta fundamental que exige este expediente: ¿quién dio exactamente la orden de ejecutarlos?

Exigencia a la Fiscalía para esclarecer caso del asesinato

Ante este complejo escenario de incertidumbre y silencio institucional, Azteca Noticias ha mantenido el seguimiento puntual del tema. Asimismo, ha cuestionado de frente las omisiones oficiales y la total ausencia de explicaciones sobre el verdadero móvil detrás del ataque para arrebatarle la vida a los colaboradores de la mandataria capitalina. Esta falta de transparencia y resultados no solo frena el acceso a la justicia para las familias de Jimena Guzmán y José Muñoz, sino que consolida un mensaje de total impunidad.