Lo más relevante de la presidenta Sheinbaum en la mañanera este viernes 20 de febrero

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer los resultados en materia de seguridad en Guanajuato:

Resultado del despliegue permanente, la detención de generadores de violencia y la estrecha coordinación con las autoridades del Gobierno de Guanajuato:

• Los homicidios disminuyeron en un 65%.

• Se han detenido a más de 4 mil personas, todas puestas a disposición de la autoridad ministerial.

• Se aseguraron 6 mil 400 armas de fuego.

• Se incautaron más de 200 mil cartuchos.

Si bien falta mucho por hacer estos resultados reflejan el impacto directo de la Estrategia Nacional de Seguridad y el trabajo coordinado para recuperar la paz en Guanajuato.