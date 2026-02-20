Lo más relevante de la presidenta Sheinbaum en la mañanera este viernes 20 de febrero
Sigue el resumen en vivo de la mañanera de este viernes 20 de febrero, donde te damos los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este viernes 20 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cierra la semana encabezando la conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato. Se espera una sesión de preguntas y respuestas donde se aborden temas de seguridad del estado, los avances de los programas sociales y el anuncio de su gira de trabajo por el interior de la República para este fin de semana. En Azteca Noticias analizamos el discurso oficial para llevarte los datos verificados minuto a minuto.
Mañanera Sheinbaum hoy 20 de febrero: Resumen y temas clave de la presidenta
Resultados de trabajo de seguridad en Guanajuato
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer los resultados en materia de seguridad en Guanajuato:
Resultado del despliegue permanente, la detención de generadores de violencia y la estrecha coordinación con las autoridades del Gobierno de Guanajuato:
• Los homicidios disminuyeron en un 65%.
• Se han detenido a más de 4 mil personas, todas puestas a disposición de la autoridad ministerial.
• Se aseguraron 6 mil 400 armas de fuego.
• Se incautaron más de 200 mil cartuchos.
Si bien falta mucho por hacer estos resultados reflejan el impacto directo de la Estrategia Nacional de Seguridad y el trabajo coordinado para recuperar la paz en Guanajuato.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México. Hoy la presidenta se encuentra en Irapuato, Guanajuato.