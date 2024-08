Mañanera de AMLO: Estos son los temas más relevantes este miércoles 7 de agosto

Sigue el minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se lleva a cabo desde Palacio Nacional en la capital. Este es el resumen para hoy miércoles 7 de agosto presentado por Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿De qué trató la mañanera de AMLO este 7 de agosto?

AMLO se burla de coalición opositora

A dos meses de la elección presidencial, el presidente López Obrador volvió a burlarse de la coalición PAN-PRI y PRD: “Pero imagínense la satisfacción que me produce el que el pueblo les haya dicho, toma tu champotón. Aunque hayas firmado con sangre, ¿no? No te creo”.

Costo de Refinería de Dos Bocas, Tabasco

El presidente López Obrador hizo cuentas y reveló el precio de la Refinería de Dos Bocas, localizada en Tabasco: “En términos generales costó la refinería como 330 mil millones de pesos, 16 mil 800 millones de dólares, 330 mil millones de pesos sin crédito del presupuesto. ¿De dónde sale el dinero? Pues es lo que hemos ahorrado en el gobierno por no permitir el huachicol”.

Enfrentamientos de Uber en San Luis Potosí

El presidente López Obrador instruyó a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a colaborar con el gobierno de San Luis Potosí para frenar los enfrentamientos entre taxistas y choferes de Uber.

“Le vamos a pedir a la Secretaria de Gobernación. ¿Estuvo en el reporte de hoy? No, no, no. Por eso no lo registramos, pero le pedimos a la Secretaria de Gobernación. Este conflicto de los Uber con los taxistas tradicionales se da también en otras partes, Cancún y en otros lugares; aquí mismo, la Ciudad de México”, señaló.