¿De qué habló AMLO en su conferencia mañanera de este jueves 26 de septiembre?

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este habló sobre temas relevantes a nivel nacional e internacional. Por eso, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina que se lleva a cabo en Palacio Nacional.

¿De qué habló AMLO en su conferencia mañanera de hoy jueves 26 de septiembre?

AMLO reafirmó su apoyo a Sheinbaum tras no invitar al Rey Felipe

El presidente AMLO señaló que el no haber invitado al Rey Felipe de España a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum no es un asunto personal, sino que es sobre el respeto a los pueblos. Posteriormente, leyó de nuevo la carta enviada al Rey el 1 de septiembre de 2019, la cual no contestaron, aseveró.