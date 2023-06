¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 15 de junio

Este es el resumen de la mañanera de AMLO en vivo de este jueves 15 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA):

AMLO habla sobre reducción de robo de gasolina

El presidente AMLO comenzó la mañanera hablando sobre el robo de gasolina y gas: “Los límites de Puebla e Hidalgo es en donde tenemos más tomas clandestinas, Y siempre estamos informando a la gente que no solo es un delito, sino un riesgo constante para la población”, aseveró.

Agricultores reclaman pago justo por cosechas de maíz en Sinaloa

Tras las manifestaciones de agricultores que reclaman un pago justo de sus cosechas de maíz, que ha provocado el cierre del aeropuerto de Sinaloa, y el llamado del gobernador Rúben Rocha para que productores tomen las empresas Minsa, Gruma y Cargill, esta mañana el presidente López Obrador dijo:

“No, no, no, eso no resuelve, deben entender que se les ha ayudado, se les va a seguir ayudando, pero aquí están metidos los del bloque conservador, no puedo mencionar partidos, los tengo bien fildeados. Ya no saben qué hacer en la desesperación para afectar la transformación del país”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó usar la fuerza pública para retirar a manifestantes de Aeropuerto de Culiacán, #Sinaloa pic.twitter.com/MNmaTzMQmt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 15, 2023

López Obrador critica alertas de viaje que emite Estados Unidos

AMLO criticó las alertas de viaje que emite Estados Unidos, donde recomienda evitar viajar a estados inseguros: “No visiten a México, hay mucha inseguridad y violencia, pues no, no. Lo bueno es que los inversionistas tienen buena información”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó las alertas de viaje que emite Estados Unidos donde recomienda evitar viajar a estados inseguros pic.twitter.com/oHp8JpYIDZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 15, 2023

AMLO respalda que Martí Batres se quede como jefe de Gobierno de CDMX

Tras la salida de Sheinbaum como jefa de Gobierno de la capital, el presidente López Obrador vio con buenos ojos la elección de Martí Batres, quien fuera secretario de Gobierno, para el puesto.