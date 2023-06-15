AMLO respalda a Martí Batres como nuevo jefe de Gobierno de la CDMX

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó la decisión de que Martí Batres, quien fuera secretario de Gobierno de la capital, haya tomado el lugar de Claudia Sheinbaum cuando salió como jefa de Gobierno.

"Martí Batres, una gente honesta, que eso es bien importante, siempre lo subrayo, honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia. Su papá, toda su familia. Y con experiencia (...)", aseveró.

Posteriormente, dijo que él (AMLO) fue el primer presidente de Morena cuando se fundó; sin embargo, el segundo fue Martí Batres: "Además, conoce muy bien la problemática de la Ciudad de México, va a darle continuidad al proceso iniciado de la Ciudad de México, eso es una garantía, porque no cualquiera, la ciudad tiene sus dificultades", mencionó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respalda a Martí Batres como futuro jefe de gobierno de la #CDMX pic.twitter.com/Y1yIptNFXm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 15, 2023

¿Por qué Martí Batres se quedó como jefe de Gobierno de la CDMX?

Tras la salida de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la capital, Martí Batres fue electo como su sustituto. Cabe recordar que Sheinbaum se separó de su cargo para contender en las encuestas internas del partido guinda junto a los demás aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación.

Una de las reglas que determinó el Consejo Nacional de Morena el pasado domingo 11 de junio, fue que todos aquellos aspirantes tenían que separarse de su cargo antes del próximo viernes, por lo que era cuestión de tiempo de que Sheinbaum eligiera su relevo en la jefatura de Gobierno.

Fue la tarde del pasado miércoles 14 de junio cuando, en una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum dio a conocer cómo quedarían los cambios dentro de su gabinete, donde el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, coordinará el gabinete de Seguridad de la capital.

Cabed destacar que para hacer efectiva la designación de Batres como nuevo jefe de gobierno, el Congreso de la Ciudad de México tendrá que ratificar el nombramiento. En ese sentido, AMLO le deseó el mayor de los éxitos.