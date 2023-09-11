¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 11 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este lunes 11 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional y fue presidida por la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde.

Sigue en vivo la conferencia matutina:

Luisa María Alcalde dio el recuento de los trabajos que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en los países de Latinoamérica. Anunció que su último encuentro será este lunes 11 de septiembre para conmemorar los 50 años del golpe estado, donde se reproducirá el último discurso del presidente Salvador Allende.

Avances del Tren Maya

El general Óscar David Lozano Águila, director general de la participación mayoritaria del Tren Maya, dio un avance sobre la construcción.

Terremoto en Marruecos

La secretaria de Gobernación indicó que hasta el momento no hay mexicanos afectados por el sismo en Marruecos, además mandó su apoyo al país.

Luisa María Alcalde habla sobre posible salida de Ebrard

Alcalde Luján señaló que el excanciller es libre de determinar lo que mejor le parezca, además de que no sabe más sobre la impugnación que realizó el morenista en contra del proceso del partido. Añadió que las instancias partidistas resolverán conforme a derecho y que pudo haber incidencias, pero las encuestas coincidieron.

#EnLaMañanera | La Secretaria de Gobernación, @LuisaAlcalde dijo que Marcelo Ebrard está en su derecho presentar recursos legales al interior de #Morena para invalidar nombramiento de coordinador de defensa de 4T https://t.co/XqDgEhPi5I pic.twitter.com/FydTKSskF0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2023

Rechazo sobre agresiones contra madres buscadoras de Sonora

Rechazó el gobierno federal que un grupo de Madres Buscadoras de Sonora fuera emboscada en un punto de búsqueda en el sur de Hermosillo, Sonora.

“No se reportan agresiones. Hubo tiros hacia arriba y no fue en el lugar de los hechos y Alejandro Encinas dijo que no hubo tal agresión”, señaló.

#EnLaMañanera | Rechaza el gobierno federal que un grupo de Madres Buscadoras de #Sonora fuera emboscada en un punto de búsqueda en el sur de Hermosillo, Sonora. pic.twitter.com/qraJwzAejR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2023

Asesinato del fiscal de Guerrero

Acerca del asesinato del fiscal de Guerrero, la secretaria de Gobernación destacó que las autoridades no detectaron algún patrón en relación con los ataques que se han dado contra otras autoridades.

