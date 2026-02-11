¡Qué no te multen!: así aplica el Hoy No Circula este miércoles
Consulta qué vehículos tienen restricción este miércoles y evita sanciones en la Ciudad de México y el Estado de México por el Hoy No Circula.
El programa Hoy No Circula estará vigente este miércoles 11 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Si planeas usar tu automóvil, es importante conocer qué vehículos tienen restricciones para evitar multas y contratiempos.
La medida aplica de manera habitual, ya que no se ha activado contingencia ambiental, por lo que las reglas corresponden al esquema regular del programa.
¿Qué autos no circulan este miércoles 11 de febrero?
De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este miércoles 11 de febrero no podrán circular los vehículos que cumplan con las siguientes características:
- Engomado rojo
- Terminación de placas 3 y 4
- Hologramas 1 y 2
La restricción aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, tanto en la CDMX como en los municipios del Edomex donde opera el programa.
Durante ese periodo, los vehículos señalados deberán permanecer fuera de circulación, incluso para trayectos cortos o traslados locales.
¿Qué vehículos sí pueden circular?
A pesar de la restricción, el programa contempla diversas excepciones. Los siguientes vehículos sí pueden circular sin importar el color del engomado o la terminación de placas:
- Vehículos con holograma 0 y 00
- Autos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Vehículos de emergencia, como ambulancias, patrullas y unidades de bomberos
- Transporte público de pasajeros
- Vehículos conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con el permiso correspondiente
- Transporte escolar y de personal, debidamente acreditado
Estas excepciones se mantienen siempre que no se active una fase de contingencia ambiental.
¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?
El
Hoy No Circula
se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, entre ellos:
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Ecatepec
- Tlalnepantla
- Toluca
- Chalco
- Atizapán de Zaragoza
Si circulas entre estas zonas, es indispensable verificar si tu vehículo está sujeto a la restricción.
⚠️🚙 Recuerda: los autos con terminación 5 o 6 con engomado amarillo 🟨deben verificar en enero–febrero. No esperes ala fecha limite que es el 28 de febrero. Programa tu cita obligatoria con anticipación en: https://t.co/003RnMKmpt— Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) February 4, 2026
y evita sanciones. pic.twitter.com/4dhlcG4ffi
Multas por incumplir el programa Hoy No Circula
No respetar el Hoy No Circula puede generar sanciones económicas. En la CDMX y el Edomex, las multas oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además del posible envío del vehículo al corralón, lo que incrementa el costo total de la infracción.
Por ello, las autoridades recomiendan planear con anticipación los traslados, utilizar transporte público o considerar alternativas como el uso de vehículos exentos.
Para evitar contratiempos este miércoles, antes de salir de casa este miércoles, revisa:
- El color del engomado
- El último dígito de tu placa
- El tipo de holograma