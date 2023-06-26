¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 26 de junio

Fuerza Informativa Azteca te ofrece la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este lunes 26 de junio, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

La titular de Semarnat, María Luisa Albores, informó sobre la creación de Áreas Naturales protegidas para la conservación y cuidado ambiental en Quintana Roo y Tabasco.

AMLO habla acerca del proceso de elección de candidato presidencial de Va por México

"Es un proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político, ya hemos hablado de que cuando ellos gobernaban no había democracia", aseveró AMLO. Aunado a ello, refirió que él ya sabe quién será el candidato; sin embargo, no quiso decir quién.

AMLO habla sobre consumo de drogas en el país

El presidente AMLO destacó que se está realizando un levantamiento de una encuesta nacional sobre el consumo de drogas. En ese sentido, señaló que las canciones que actualmente los jóvenes se ven influenciados por la música que se escucha; sin embargo, hay mejores, como es el caso de "Ya supérame" de Grupo Firme.

López Obrador destaca el proyecto del Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec

El mandatario ofreció algunos avances sobre el Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

AMLO adelanta que realizará gira por países de Sudamérica

El presidente recordó que pronto realizará una gira por Sudamérica, donde resaltó el país de Chile.