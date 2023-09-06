¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 6 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este miércoles 6 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

AMLO afirma que los nuevos libros de texto de la SEP contemplan la protección de animales

Al ser cuestionado sobre la legislación a favor de la protección de los animales, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que en los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya contempla esto.

AMLO fue cuestionado sobre el proceso interno de Morena

El mandatario afirmó que todas las corcholatas se "portaron bien" durante el proceso interno del partido, además aseguró que él les pidió que no debatieran entre ellos, pues la prioridad era convencer a la gente.

#EnLaMañanera | Para el presidente @lopezobrador_ los morenistas se portaron bien durante el proceso para elegir a su candidato presidencial pic.twitter.com/itoGo5kEiC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 6, 2023

En ese sentido, aseguró que entregaría el bastón de mando a quien resulte ganador o ganadora; sin embargo, no precisó la fecha exacta de hacerlo, pues será en una ceremonia. "El bastón de mando es un símbolo de comunidades indígenas, de los más pobres de este país, y es entregar ese símbolo a quien debe encabezar la transformación", dijo sobre el bastón de mando.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en entregar un bastón de mando al futuro candidato presidencial de #Morena aunque evitó dar detalles de esa ceremonia pic.twitter.com/RSkq5VOgM4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 6, 2023

AMLO da detalles de su gira por Sudamérica

El presidente dio a conocer que saldrá a su gira por Sudamérica, saldrá desde Palacio Nacional tras finalizar la mañanera del próximo viernes 8 de septiembre. Especificó que irá en un avión de la Fuerza Aérea. Destacó que no usará el espacio aéreo de Perú durante viaje a Chile, esto para evitar "majaderías".

AMLO no descarta asistir al informe de gobierno de Martí Batres

López Obrador fue cuestionado sobre si iría al informe de gobierno del jefe capitalino, Martí Batres, el día 17 de septiembre; sin embargo, comentó que hará un recorrido por el tren de Salina Cruz-Coatzacoalcos.

AMLO niega quiebre entre las corcholatas de Morena

El presidente negó los rumores acerca de un posible rompimiento entre las corcholatas con el partido guinda, dijo que no "iba a pasar nada", pues no son personas "ambiciosas ni vulgares".

AMLO insiste en una reforma al Poder Judicial

AMLO insistió en que mandará una reforma al Poder Judicial para que los ministros, jueces y magistrados sean electos por los ciudadanos, además criticó que el Poder Judicial no quiera reducirse los sueldos.