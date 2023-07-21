¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 21 de julio

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Palacio Nacional este viernes 21 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Avances en el Sistema Integrado de Transporte en la zona oriente del Valle de México

Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el todavía gobernador del Estado de México (Alfredo del Mazo) hablaron acerca de la construcción de un Metrobús que va desde Chalco a la estación del Metro CDMX Santa Martha.

Asimismo, el director de Banobras, Jorge Mendoza, dio detalles de lo que será el Tren Interurbano.

#EnLaMañanera | El director de @Banobras_mx, @jorgemendozas dio detalles de lo que será el Tren Interurbano pic.twitter.com/NvHNfa9mE5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 21, 2023

Estela Carlotto, madre buscadora de la Plaza de Mayo, saluda desde la mañanera

Agradeció al presidente por recibirla en la conferencia mañanera y recordó que Argentina y México son pueblos hermanos.

AMLO habla sobre la explosión de Nohoch-Alfa en Plataforma de Pemex

“Se tiene que hacer la investigación y repara los daños. Desde luego, lo más triste es la pérdida de vidas humanas, sea de la empresa contratista o de Pemex. (...) También hay pérdidas económicas y contaminación porque hay derrame de aceite cuando suceden estos accidentes”, dijo.

AMLO considera justa la cantidad que tiene que pagar Emilio Lozoya

Sobre el aumento del acuerdo reparatorio de Emilio Lozoya para que continúe su proceso en libertad, AMLO vio la cantidad con buenos ojos: "Es normal que esto suceda, yo pienso que Pemex y la Fiscalía están actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión; es que si se revisa el daño causado al erario público fue mucho", dijo AMLO.

AMLO defiende su nueva sección "No lo digo yo"

El presidente nuevamente defendió la nueva sección en su conferencia mañanera llamada "No lo digo yo", mencionó que el motivo es únicamente informar y exponer lo que la oposición dice.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ defendió su nueva sección de su conferencia para exhibir a políticos opositores pic.twitter.com/oJ4TatOmEA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 21, 2023

El presidente adelantó que el próximo martes, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informará sobre la vigencia del programa de los autos chocolate.

AMLO presume estadísticas sobre el nivel de aprobación como jefe de Estado

El mandatario mostró una diapositiva en donde se reflejó una estadística que lo pone como una de las personas con mayor número de horas en streaming, así como el nivel de aprobación que tiene como presidente, colocándolo en el tercer lugar.