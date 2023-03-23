AMLO anuncia que se ampliará tres meses la regularización de autos de procedencia extranjera

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que se ampliará el plazo para la regularización de autos de procedencia extranjera a tres meses.

Los "autos chocolate", procedentes del extranjero, tenían como límite realizar el trámite que les acredite su estancia legal en el país para el 31 de marzo; sin embargo, AMLO anunció la ampliación de este procedimiento. Además, añadió que se analizará la posibilidad de que sea permanente.

"Ya en firme se amplía tres meses la regularización de autos extranjeros. Esto se hace porque nos ayuda en el tema de la seguridad, el tener el registro, hay delitos que se cometen en estos vehículos y no podemos identificar a sus auténticos dueños, porque no están registrados", aseveró AMLO.

Asimismo, destacó que se cometen delitos en estos coches que no están registrados por sus auténticos dueños.

#EnLaMañanera | El plazo para regularizar los autos de procedencia extranjera se ampliará tres meses más y no concluirá el 31 de marzo como se había planificado, así lo informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/WUR827DHm5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 23, 2023

¿Para qué estados aplica el programa de autos de procedencia extranjera?

El programa para la regularización de autos de procedencia extranjera aplica para los estados de:



Baja California.

Baja California Sur.

Chihuahua.

Coahuila.

Nuevo León.

Sonora.

Tamaulipas.

Durango.

Michoacán.

Nayarit.

¿Qué autos de procedencia extranjera no pueden ser regularizados?

Los autos de procedencia extranjera o "autos chocolate" que no podrán ser regulados son:



Aquellos que cuenten con un reporte de robo.

Los vehículos que sean blindados.

Autos de lujo.

Que tenga origen de fabricación o ensamble distinto al de México, Estados Unidos o Candá.

Aquellos que se encuentren vinculados con un delito o proceso legal.

Que no sea modelo 2016 o anterior.

Que no haya sido importado después del 19 de octubre de 2021.

Que no cuenten con registro en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Los requisitos para registrar un auto de procedencia extranjera son que: los propietarios deberán ser personas físicas mayores de edad y residentes de las entidades antes mencionadas.

Para el trámite de importación de un auto de procedencia extranjera se requerirá de la presentación física ante la autoridad aduanera y que los propietarios deberán cumplir con el trámite de registro señalado en la Ley del Registro Público Vehicular.