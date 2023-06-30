¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 30 de junio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la mañanera de AMLO minuto a minuto y en vivo, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional, de este viernes 30 de junio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Avances en programa Sembrando Vida

Laura Elena Carrillo Cubillas, titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) informó acerca de los avances en los programas del Bienestar en Centroamérica.

AMLO lamenta muerte de Hipólito Mora

El presidente AMLO lamentó la muerte del exlíder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, y aseguró que lo que pasó es un remanente de la violencia que se auspició desde el gobierno de Felipe Calderón.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ lamentó la muerte de Hipolito Mora quien fuera líder de autodefensas pic.twitter.com/UMMNbR9xX3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 30, 2023

AMLO habla del festejo de cinco años desde que llegó al gobierno

"El sábado, mañana, están todos invitados, vamos a celebrar cinco años, porque también eso es importante, que se internalice, llevamos cinco años del triunfo y de gobierno cuatro años y medio, imagínense para enfrentar 36 años de corrupción, de saqueo (...)", aseveró sobre el festejo del Zócalo el cual se llevará el próximo 1 de julio.

AMLO afirma que no sabe si Rocío Nahle irá por la gubernatura de Veracruz

Al ser cuestionado sobre si Rocío Nahle, secretaria de Energía, renunciaría para ir por la gubernatura de Veracruz en las elecciones 2024, el presidente AMLO aseguró que no sabía.

AMLO asegura que no habían atacado a otro presidente como a él desde Francisco I. Madero

El mandatario aseveró que su administración ha sido la más atacada, a nivel mediático, en el último siglo desde el presidente Francisco I. Madero; sin embargo, "es un timbre de orgullo".

AMLO aseguró que ya comenzó el proceso de la Refinería Dos Bocas

AMLO afirmó que la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, está iniciando su proceso para producir 340 mil barriles de crudo al día. Aseguró que la meta es de 2 millones de barriles.

AMLO habla sobre coche bomba en Celaya, Guanajuato

"Acerca de estas bombas, también se está haciendo investigación del caso de Guanajuato, esto mismo se había presentado en Michoacán hace unos días, resultaron heridos también elementos del ejército y de la Guardia Nacional”, dijo sobre el coche bomba en Celaya, Guanajuato.

El mandatario se despidió con la canción "Lationamérica" de la banda puertorriqueña Calle 13.