“Esto es un remanente del pasado": AMLO lamentó asesinato de Hipólito Mora

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló acerca del asesinato del exlíder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, el cual ocurrió la tarde del pasado jueves 29 de junio en la comunidad de La Ruana.

“Es muy lamentable lo que sucedió, no deja de preocupar y es muy triste para familiares cuando una persona es asesinada. Esto que está sucediendo tiene como antecedente lo que se provocó en el pasado, este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno, acuérdense que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón”, afirmó.

Alfredo Ramírez Bedolla se reúne con AMLO tras asesinato de Hipólito Mora

Cabe destacar que horas después de que ocurriera el asesinato, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán, llegó a Palacio Nacional para reunirse con el presidente AMLO.

Aunado a ello, AMLO aseveró que ya había antecedente de que uno de los grupos de la región quería atentar contra Hipólito Mora, por lo que el gobierno de Michoacán le ofrecía protección e incluso el gobernador le pidió que no regresara a la comunidad; sin embargo, "no fue posible evitar que lo asesinaran".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ lamentó la muerte de Hipolito Mora quien fuera líder de autodefensas pic.twitter.com/UMMNbR9xX3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 30, 2023

López Obrador culpa a gobiernos anteriores de muerte de Hipólito Mora

AMLO criticó la hipocresía de algunas personas que han condenado el asesinato de Hipólito Mora, pues, asegura, fue una consecuencia de la estrategia de seguridad de gobiernos anteriores.

“La gente sabe lo que está sucediendo, sabe que todo esto viene de atrás. Tiene que ver con organizaciones que se crearon desde Salinas, bueno desde antes, desde Miguel de la Madrid que surge Caro Quintero y los del Cártel de Sinaloa de tiempo atrás. Con Fox, los Zetas, con Calderón toma mucha fuerza el grupo de Guadalajara”, dijo.

AMLO critica a Reforma tras muerte de Hipólito Mora

El presidente López Obrador se quejó de que algunos medios de comunicación, como el diario Reforma, colocaran como nota principal el homicidio de Hipolito Mora.

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"Los periódicos y los medios conservadores, de la derecha, se aprovechan para echarnos la culpa, muy hipócritas (...). Los de Reforma, para ellos la moral es un árbol que da moras y ellos son conservadores, ultras y están en contra de nosotros, lo que quieren es regresar por sus fueros, ellos y sus jefes", aseveró.