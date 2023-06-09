¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 9 de junio

Este es el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este viernes 9 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA):

AMLO habla sobre desaparecidos en México

El presidente AMLO aseveró que el gobierno se encuentra trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales, especialmente con Jalisco, por su alta incidencia de desaparición forzada.

“Es muy lamentable la desaparición y luego encontrar a las víctimas en fosas clandestinas. Esto último que sucedió en Jalisco, que tiene que ver con denuncias que ya se habían presentado e independientemente a lo que se dedicaban quienes perdieron la vida, esto no puede aceptarse, el que se aplique justicia de parte de delincuentes”, dijo.

AMLO señala países que cooperan en repatriación de piezas arqueológicas

AMLO habló de algunos países que están cooperando para que piezas arqueológicas prehispánicas de México regresen a su lugar de origen; sin embargo, aseveró que Francia tiene una actitud diferente, pues "no coopera". Aunado a ello, exigió el Penacho de Moctezuma a Austria.

López Obrador asevera que injusticia laboral es fruto de otros gobiernos

“Todas las reformas a la Constitución que se hicieron en el periodo neoliberal fueron para perjudicar al pueblo de México y para beneficiar a una minoría rapaz y todas fueron votadas por legisladores del PRI y el PAN”, señaló AMLO.

AMLO expone al próximo gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez

Tras rechazar el spot del expresidente Vicente Fox, el presidente AMLO aprovechó para exponer al recién gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez, pues mostró un video en el que se pronunció de manera desfavorable por los programas sociales como lo son las pensiones.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ negó que Vicente Fox arrancará con pensiones para adultos mayores como lo dijo el expresidente de México pic.twitter.com/xG4zWUDs4v — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 9, 2023

AMLO muestra apoyo a Gustavo Petro, presidente de Colombia

Sobre las marchas a favor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente AMLO señaló que lo respalda, pues fue una bendición que llegara a la silla presidencial de Colombia: "Yo lo apoyo, es un gran presidente de Colombia, hermano de México".