¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del lunes 23 de octubre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este lunes 23 de octubre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

Sigue en vivo la mañanera de AMLO:

En la mañanera de AMLO se dieron a conocer los avances en el Tren Maya. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, dijo que el proyecto está causando un gran impacto económico y social en la entidad, desde antes de su inauguración.

AMLO habla sobre reunión con mandatarios en Palenque, Chiapas

El presidente dijo que en la reunión con otros presidentes se promovió la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba.

AMLO habla sobre la iniciativa del INE de que cinco de nueve gubernaturas estén el mando de una mujer

“Estoy a favor de la mujer”, dijo López Obrador. Además, dijo que ya quedará en manos del INE y de los partidos políticos.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ se pronunció a favor de que mujeres dominen candidaturas para renovar gubernaturas que se renuevan en #2024https://t.co/g7jf22nDx8 pic.twitter.com/lBwsNNaAIB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2023

AMLO señala que pidió la remoción del fiscal Carlos Zamarripa

El presidente López Obrador reveló que hace dos años solicitó al gobernador Diego Sinhue la remoción del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa

“Caminamos los dos en corto y lo que le dije fue es, si le tienes confianza y es tu amigo, por qué no lo cambias. Fuimos a un parque, a un pueblo, y al día siguiente me dice Julios Sherer me habló el fiscal de Guanajuato para decirme que usted le había dicho al gobernador que lo más conveniente que lo movieran y que no lo van a mover, algo que era en corto”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que hace dos años solicitó al gobernador Diego Sinhue la remoción del fiscal de #Guanajuato, Carlos Zamarripa pic.twitter.com/wspRnFBaEV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2023

Inauguración del tramo de Palenque a Cancún del Tren Maya.

“El 15 de diciembre sí salimos”, sobre inauguración del tramo Palenque a Cancún del Tren Maya.