¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 25 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este lunes 25 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue en vivo la mañanera de AMLO:

Avances en el tramo 1 del Tren Maya

En la conferencia de AMLO se dieron avances en algunos tramos del Tren Maya y se reafirmó el compromiso para inaugurarlo para diciembre 2023.

Durante construcción de Hotel Tren Maya en Palenque, Chiapas, se halló una tumba, cuyo individuo está acompañando de tres piezas cerámicas. La tumba se encuentra a 4 metros de profundidad y se trata de un espacio funerario que fue tapado por piedra caliza.

López Obrador habla sobre video de pobladores de San Gregorio, Chiapas

El presidente López Obrador se refirió al video donde pobladores de San Gregorio Chamic, en frontera Comalapa, Chiapas, dan la bienvenida a los sicarios del Cártel Sinaloa que ingresaron para sacar de esa zona al Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es en la frontera de Chiapas con Guatemala.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió al video donde pobladores de San Gregorio Chamic, en frontera Comalapa, #Chiapas dan la bienvenida a los sicarios del Cártel Sinaloa que ingresaron para sacar de esa zona al Cártel Jalisco Nueva Generación… pic.twitter.com/WcQSy3IK3X — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2023

AMLO habla sobre Poder Judicial

El presidente reiteró su iniciativa para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por la población.

Desarrollo económico y social en Centroamérica

El presidente López Obrador insistió en que se debe fortalecer el desarrollo económico y social en Centroamérica para evitar que sus habitantes busquen migran a Estados Unidos

"Hace falta enfrentar los problemas de crisis, de bienestar en los países del mundo, tiene que haber un plan de apoyo a países en donde hay mucha pobreza y no hay oportunidades de trabajo, donde no hay el derecho a vivir libres de miseria”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que se debe fortalecer el desarrollo económico y social en Centroamérica para evitar que sus habitantes busquen migrar a #EstadosUnidos https://t.co/rgV2Ag5SKl pic.twitter.com/Vinw82YNun — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2023

Informe sobre desaparecidos

El mandatario informó que en diciembre próximo se realizará un informe por cada estado de la República Mexicana, comenzando por la Ciudad de México (CDMX) sobre el número de desaparecidos.

Rumbo a las elecciones 2024, habla sobre la protección a aspirantes

AMLO destacó que los aspirantes para las elecciones 2024 que pidan protección, se encargará de dárselas. Pues fue cuestionado sobre el secuestro sobre la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, que fue secuestrada.