¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 13 de enero

Este 13 de enero, en la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas como la presencia de la Guardia Nacional en el Metro CDMX y la alianza "Va por México"; este es el resumen de la conferencia.

AMLO opina sobre alianza "Va por México"

El Presidente dio su opinión sobre el relanzamiento de la alianza entre el PAN, PRD y PRI en "Va por México" para las elecciones de 2023 en el Estado de México (Edomex) y en Coahuila, pues aseguró que su objetivo es que regresen el fuero y los privilegios.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la exploración que hace PAN y PRD para ir en una alianza en elección presidencial. pic.twitter.com/hL5zdTaUBl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 13, 2023

AMLO defiende presencia de Guardia Nacional

Tras las críticas por la presencia de más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en el Metro CDMX, el Presidente sostuvo que fue una medida para la seguridad de los usuarios y reafirmó que asume la responsabilidad de que se diga que existe una militarización.

"¿Que tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar?", cuestionó López Obrador durante la conferencia de hoy.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ defendió el despliegue de la Guardia Nacional en el Metro tras accidentes pic.twitter.com/3EvskmNgrh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 13, 2023

AMLO hará gira por países de Sudamérica en septiembre



El presidente López Obrador anunció que realizará una gira por Colombia, Brasil, Argentina y Chile, en este último prevé que sea el 11 de septiembre, como parte del aniversario del asesinato del presidente Salvador Allende.



¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?



El relanzamiento de la alianza "Va por México" para las elecciones de 2023 en Estado de México y Coahuila en 2023, además de la presidencial y de la Jefatura de Gobierno en 2024, además de la presencia de la Guardia Nacional, fueron abordados en la conferencia; estas son las frases más destadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 13 de enero.