Con coalición “Va por México” quieren que regrese corrupción: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), opinó que el relanzamiento de la alianza del PRI, el PAN y el PRD, "Va por México" para las elecciones de 2023 y 2024 es una intención de que regresen tanto la corrupción como el fuero.

En la conferencia mañanera de hoy, AMLO aseguró que el bloque conservador busca detener el proceso de transformación que representa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la exploración que hace PAN y PRD para ir en una alianza en elección presidencial. pic.twitter.com/hL5zdTaUBl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 13, 2023

"Es un bloque conservador, reaccionario, y desde luego que van a buscar, como lo han venido haciendo, detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos", indicó.

AMLO aseguró que "Va por México" busca que regrese el régimen de "corrupción, de injusticias, de privilegios". Sin embargo, confió en que no regrese la oposición al Ejecutivo, pues se continuará con la lucha, a pesar de la alianza de sus opositores.

"Vamos a seguir luchando, pero, desde luego, ellos se están agrupando, son gente con mucho dinero que se han beneficiado de la política neoliberal o neoporfirista que se impuso durante mucho tiempo y que quedaron mal acostumbrados, y nosotros lo que les decimos es que se vayan a robar más lejos o que ya se acabó la robadera", declaró AMLO.

"Va por México" busca ganar a Morena en elecciones 2023 y 2024

Ayer, los dirigentes nacionales de los partidos PRI, PAN y PRD anunciaron que se agrupaban de nuevo como coalición en "Va por México" en el Estado de México (Edomex) y Coahuila, en donde buscan ganar las gubernaturas a Morena.

También dijeron que el PRI sería el partido que elija a los candidatos que buscarán la gubernatura de ambas entidades el 4 junio.

Mientras que para las elecciones de 2024, será el PAN el que elija a los abanderados de "Va por México" para contender para arrebatar a Morena la Jefatura de Gobierno y la Presidencia de México.