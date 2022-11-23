¿De qué se habló en la mañanera de AMLO? Resumen del 23 de noviembre

Este 23 de noviembre en la mañanera de AMLO se abordaron temas de seguridad en Colima, además de la estrategia para combatir el ingreso de precursores químicos para la elaboración de drogas, estado desde que se realizó la conferencia de López Obrador; este es el resumen de los temas abordados.

Seguridad pública en Colima en 23 de noviembre

Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de la Marina, informó en la mañanera de AMLO que muchos de los logros alcanzados en materia de seguridad en Colima es por su número de habitantes.

Por lo que al 23 de noviembre se reportó que los delitos con más incidencia delictiva son robo de casa habitación, violencia familia, homicidio, feminicidio, narcomenudeo, extorsiones, secuestro y violación.

Agregó que el delito de homicidio presenta un leve crecimiento y narcomenudeo es constante. En contraste, el feminicidio y el secuestro presentan un descenso.



Ejecución del sistema integral de sustancias para combatir corrupción

Alejandro Svarch, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó en la mañanera de AMLO la implementación del sistema integral de sustancia para seguir el uso de percursores químicos, desde su origen hasta el producto final, esto como parte de las tareas de la Secretaría de Marina y la Cofepris.

El objetivo tener la trazabilidad y geolocalización en todo el proceso productivo de estos químicos, con ellos, dijo que se cumple el objetivo de digitalización para combatir la corrupción, ya qye las empresas podrán acudir a esta plataforma para realizar algún trámite del uso de los precursores químicos y sustancias esenciales y/ o solicitar permisos de importación, entre otros.

AMLO alista ley secundaria de Reforma Electoral

El Presidente aseguró que en estos días enviará las leyes secundarias de la Reforma Electoral e insistió en que la marcha del domingo es para celebrar los logros y hacer el compromiso de continuar con la Cuarta Transformación.

"Ya estoy por enviar la Reforma Electoral, son dos cosas, una que no se gaste tante en la organización de las elecciones, que no ganen tanto, 400 mil pesos, los consejeros; lo segundo es que no haya compra de votos", dijo.

#EnLaMañanera | Por tercer día consecutivo, el presidente @lopezobrador_ se refiere a su marcha de domingo pic.twitter.com/W5IIyMl7Xq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2022

AMLO asegura que en marcha del domingo habrá acarreados

El mandatario ironizó con los asistentes a la marcha que encabezará desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.

"Vamos a marchar, va ir mucha gente y de todas las clases sociales, están invitados, va a ser marcha, desfile, van a haber acarreados, pura gente que no va a saber que no va", dijo.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy miércoles 23 de noviembre?

El mandatario acudió a Colima en donde se mantuvo una reunión con el gabinete de seguridad, además habló de nuevo de la marcha del próximo domingo 27 de noviembre. Estas son las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera.