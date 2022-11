Sí va a haber acarreados: AMLO ironiza sobre asistentes de la marcha

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en tono de sarcasmo que en la marcha del 27 de noviembre sí habrá acarreados, como acusan sus opositores.

En la mañanera de hoy, el mandatario ironizó con los asistentes a la marcha que encabezará desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 23 de noviembre de 2022 pic.twitter.com/uqtVRtQpM5 — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 23, 2022

“Llamenle como le llamen, es que van haber acarreados, no queremos que nadie vaya a la fuerza, todos por su propio pie, por su propia voluntad, pero la gente va contenta”, declaró.

AMLO rechazó que la marcha del 27 de noviembre sea integrada por “acarreados”, pues sostuvo que sus simpatizantes están conscientes del motivo por el que acuden a la movilización.

“Vamos a marchar, va ir mucha gente y de todas las clases sociales, están invitados, va a ser marcha, desfile, van haber acarreados pura gente que no va a saber que no va. ¿ustedes creen que no va a saber a qué va? Va a defender sus derechos a la Cuarta Transformación.

“Lo que vamos hacer el domingo es celebrar y afianzar el proyecto y hacer el compromiso de seguir adelante, porque ya nosotros vamos de salida pero qué va a pasar con nuestros hijos”, dijo.

AMLO pide a opositores a realizar otra marcha

El mandatario también pidió a sus opositores que puedan salir a la calle a manifestar su inconformidad y en tono sarcástico les pidió organizar otra movilización, pero esta vez en contra de la expropiación petrolera.

“También para que nuestros adversarios, hagan otra, por cualquier cosa y que en marzo también protesten, no que se opongan a la primavera, se pueden oponer a la expropiación petrolera”, dijo.