¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 26 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este martes 26 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Este día se cumplen nueve años del caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Sigue en vivo la mañanera de AMLO:

Avances en programa IMSS Bienestar

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio los avances del programa IMSS Bienestar. Tabasco, Chiapas y Puebla fueron los últimos estados en sumarse.

AMLO habla sobre liberación de alcaldesa Yolanda Sánchez

El presidente López Obrador confirmó la liberación de Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán. “Hoy a las 05 de la mañana, el secretario de Seguridad de Cotija pidió apoyo de la Guardia Nacional porque le dijo que había sido liberada en autobús en Cotija confirmándose su liberación y custodiada por la Guardia Nacional", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirma que fue liberada Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, #Michoacán retenida por el Cártel Jalisco https://t.co/HWm3Q23zgi pic.twitter.com/DDz0C0cDnv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 26, 2023

López Obrador habla sobre entrega de declaraciones patrimoniales de ingenieros del AIFA

El presidente López Obrador se pronunció a favor de que entreguen las declaraciones patrimoniales de los 23 ingenieros militares relacionados con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Mi opinión es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de los constructores del aeropuerto, que pertenecen al grupo de ingenieros militares, yo pienso que ese deferir debería dar a conocer toda la información, aun cuando estén violando la Constitución, las leyes”, destacó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció a favor de que entreguen las declaraciones patrimoniales de los 23 ingenieros militares relacionados con la construcción del #AIFAhttps://t.co/HWm3Q23zgi pic.twitter.com/RR3aS5TvLY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 26, 2023

AMLO se lanza contra el Poder Judicial

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un poder caracterizado por la corrupción, donde impera el influyentismo, se han dedicado básicamente a proteger los intereses de las minorías y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, es un poder que no defiende al pueblo”, dijo AMLO sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

López Obrador habla sobre caso Ayotzinapa

Este 26 de septiembre se cumplen nueve años del caso Ayotzinapa, ante esto, el mandatario señaló que se darían a conocer los audios de supuestos delincuentes y aseveró que los padres de los jóvenes no quisieron aceptar el último informe:

"Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer estos casos, este lamentable caso de Ayotzinapa. Hoy vamos a entregar, porque no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe", señaló.

Frontera de Chiapas reforzada

Tras la pasarela del Cártel de Sinaloa por Frontera Comalapa, Chiapas, el presidente López Obrador confirmó que ya se reforzó la seguridad en ese municipio de Chiapas.

“Está la Guardia Nacional y se espera puedan entrar los técnicos de la luz. Todo normal ya se quitaron todos los bloqueos y es lo que tenemos esta ahora”, dijo.