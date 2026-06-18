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Los temas más relevantes de la mañanera de la presidente Sheinbaum hoy jueves 18 de junio

Sigue el minuto a minuto de lo planteado este jueves en Palacio Nacional. Te contamos las declaraciones de la presidencia ante los cuestionamientos de la prensa.

Mañanera Sheinbaum 18 de junio.
Mañanera Sheinbaum 18 de junio: Los temas más relevantes de hoy miércoles EN VIVO|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades abrieron el micrófono para fijar las posturas de la administración frente a los acontecimientos más relevantes de la agenda pública. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 18 de junio de 2026?

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