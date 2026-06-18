Los temas más relevantes de la mañanera de la presidente Sheinbaum hoy jueves 18 de junio
Sigue el minuto a minuto de lo planteado este jueves en Palacio Nacional. Te contamos las declaraciones de la presidencia ante los cuestionamientos de la prensa.
Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades abrieron el micrófono para fijar las posturas de la administración frente a los acontecimientos más relevantes de la agenda pública. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.